Як швидко позбутися кісточок у вишнях: два найкращих способи

Як видалити кісточку у вишні

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Сезон вишні — це час варення, компотів, заморожування й приготування ароматної випічки. Але перед тим, як насолоджуватися вишневими смаколиками, доводиться видаляти кісточки, що займає купу часу. Однак досвідчені господині вже давно користуються зручними методами, які допомагають швидко і без зайвих зусиль позбутися кісточок.

Як швидко видалити кісточки з вишень: два найзручніші способи

За допомогою трубочки — коктейльної чи металевої. Це один із найпопулярніших методів. Підійде звичайна трубочка для напоїв чи металева для багаторазового використання. Що треба робити? Покладіть вишню на шийку пляшки, щоб не розбризкувався сік. Вставте трубочку в місце, де була плодоніжка, і проштовхніть кісточку назовні. Кісточка провалиться всередину пляшки, а м’якоть залишиться цілою. Цей спосіб буде особливо зручним для великої кількості ягід.

За допомогою шпильки чи скріпки. Якщо спеціальних пристроїв під рукою немає, використовуйте звичайну шпильку чи металеву скріпку. Розігніть скріпку у форму гачка чи візьміть шпильку. Введіть гачок у вишню з боку плодоніжки, підчепіть кісточку та витягніть її. Цей спосіб займає трохи більше часу, ніж метод із трубочкою, але не вимагає жодних додаткових пристроїв і чудово підходить для м’яких ягід.

Щоб вишні не текли й не втрачали свого соку, найкраще їх спочатку охолодити. А ще, варто стелити під руки шматок тканини чи використовувати глибоку миску, щоб уникнути плям.