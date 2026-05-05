Як швидко позбутися кротів на ділянці: закопайте це в землю, і шкідники втечуть самі

Досвідчені садівники радять звернути увагу на деревний дьоготь — натуральний засіб із дуже різким запахом, якого кроти не витримують. Саме через сильний аромат тварини залишають нори та йдуть з території вже за короткий час.

Чому кроти тікають від дьогтю

Деревний дьоготь — густа темна речовина, яку отримують із кори або деревини. Найчастіше використовують березовий дьоготь, адже він має особливо насичений запах диму, смоли та горілого дерева.

Якщо для людини цей аромат просто неприємний, то для кротів він стає нестерпним. Ці тварини мають дуже чутливий нюх і орієнтуються під землею саме за запахами. Коли в тунелях з’являється різкий сторонній аромат, кроти втрачають відчуття безпеки та залишають місце проживання.

Як використовувати дьоготь від кротів на ділянці

Щоб прогнати кротів, достатньо змочити деревним дьогтем шматочки тканини, губки або ватні тампони. Їх потрібно покласти в активні нори чи ходи, після чого злегка присипати землею. Так запах довше залишатиметься всередині тунелів і швидше подіє на шкідників.

Ще один популярний спосіб — просочити дьогтем дерев’яні кілки та вбити їх по периметру грядок, біля квітників чи плодових дерев. Це створить природний ароматний бар’єр, який кроти оминатимуть.

Що важливо знати

Працювати з дьогтем потрібно обережно та лише в захисних рукавичках. Засіб дуже липкий, а запах може надовго залишитися на шкірі або одязі.

Щоб результат був стійким, процедуру варто повторювати раз на кілька тижнів, особливо після рясних дощів. Це допоможе зберегти запах у ґрунті та не допустити повернення тварин.

Ще один спосіб позбутися кротів

Окрім дьогтю, городники часто використовують оцет. Для цього одну склянку оцту змішують із трьома склянками води та заливають суміш у пульверизатор. Розчином обприскують кротовини, а також наливають його в отвори.

Сильний запах оцту також дратує кротів і змушує їх залишати ділянку. Такий метод вважають простим, доступним і безпечним без використання токсичної хімії.

