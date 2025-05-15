Як швидко позбутися кротів на городі: підземні шкідники самі підуть з вашої ділянки

Особливо гострою проблема стає у весняно-літній період, коли активність кротів сягає піку. Так, кроти не їдять рослини, однак їхня діяльність завдає шкоди кореневій системі, що призводить до загибелі культур. Однак є купа методів для боротьби з цими шкідниками, які допоможуть швидко їх позбутися. Розповідаємо, які є найдієвіші способи, щоб позбутися кротів на своєму городі, не завдаючи їм жодної шкоди.

Вода. Це досить поширений спосіб боротьби зі шкідниками, який змусить їх покинути ваш город. Треба залити в нори велику кількість води, щоб вони більше не поверталися. Однак цей спосіб не завжди приносить бажаний результат, оскільки кроти можуть просто переміститися на іншу ділянку.

Рибний розсіл. Сильний рибний запах відлякує кротів, бо вони мають підвищену чутливість до такого аромату. Треба залити трохи розсолу в кожну кротячу нору. Тоді шкідник просто піде з вашої ділянки.

Неприємні запахи. Також у боротьбі з кротами допоможуть різні відходи й зіпсована їжа, що мають неприємні різкі запахи. Це може бути кавова гуща, тухлі яйця, зіпсована риба. Їх треба класти біля нір, тоді кріт точно не повернеться на вашу земельну ділянку.

Різкі запахи можуть стати дієвими інструментами у боротьбі з цими підземними шкідниками. Можна використовувати часник, гострий перець, касторову олію, ганчірки, змочені в бензині чи мазуті. В магазинах продаються спеціальні ароматичні гранули, які розсипають біля нір та поливають водою.