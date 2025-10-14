Чим помити вікно, щоб не було плісняви / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Для цього знадобляться всього два доступні та недорогі засоби. Змішуємо їх у простій пропорції, наносимо — і проблема вирішена. З’єднуємо по 30 мл аптечної перекису водню та столового 9% оцту. Отриманим розчином змочуємо ганчірку або губку та обробляємо ділянки, де найчастіше з’являється пліснява.

Засіб залишаємо на 30 хвилин для максимальної ефективності, після чого ретельно змиваємо водою. Потім поверхню акуратно просушуємо м’якою тканиною. Пліснява на рамах більше не з’явиться.

Щоб запобігти повторній появі грибка, важливо дотримуватися кількох правил:

Реклама

Регулярно провітрювати приміщення, особливо вологі кімнати, ванну та кухню. Використовувати осушувачі повітря або кондиціонери у вологих приміщеннях. Перевіряти герметичність вікон та за потреби ущільнювати шви. Чистити віконні рами та підвіконня щонайменше раз на кілька місяців.

Таке оброблення можна проводити раз на кілька років — це надійний та безпечний спосіб захисту від грибка, від якого так важко позбутися. Цей метод простий, економний та ефективний навіть у боротьбі з давно утвореною пліснявою.