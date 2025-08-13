Як швидко позбутися цвілі в пральній машині: прості та бюджетні способи

Пральна машинка / © pixabay.com

Цвіль у пральній машині — проблема, з якою стикається більшість власників техніки. Вона не лише псує білизну та викликає неприємний запах, а й становить небезпеку для здоров’я. Найчастіше пліснява з’являється на гумовому ущільнювачі люка, де затримується волога.

Позбутися цієї проблеми можна простими та дешевими засобами. Один із варіантів — перекис водню. Для цього достатньо змішати його з водою у рівних частинах (або використовувати 3% розчин без розведення) та обробити гуму. Через 10–15 хвилин залишки цвілі потрібно відтерти щіткою, промити та насухо витерти.

Ще один метод — лимонна кислота у поєднанні з миючим засобом на кшталт «Доместосу». Спочатку гуму протирають, наносять засіб та залишають на дві години. Потім засипають лимонну кислоту в барабан, вмикають найвищу температуру та запускають полоскання.

Харчова сода також допоможе впоратися з пліснявою. Розчин із чайної ложки соди та склянки води потрібно нанести на ущільнювач, залишити на пів години, а потім запустити короткий цикл прання.

Щоб цвіль не з’являлася знову, після кожного прання барабан і гумові деталі слід протирати насухо, дверцята залишати прочиненими, а раз на місяць запускати «порожнє» прання на максимальній температурі.

