Як швидко позбутися вологи в погребі: народні методи, перевірені часом

Волога в погребі загрожує зимовим запасам: на стінах з’являється конденсат, дерев’яні полиці вкриваються пліснявою, а овочі починають швидше псуватися. Щоб зменшити вогкість, не обов’язково відразу братися за дорогий ремонт. Спочатку можна спробувати прості народні методи — сіль, суху тирсу або вапно, а також перевірити вентиляцію.

Поставте ємності із сіллю. Звичайна кухонна сіль здатна поглинати вологу з повітря, тому її можна використовувати як допоміжний засіб у невеликому погребі. Насипте сіль у широкі миски або пластикові контейнери й розставте в місцях, де відчувається сирість. Коли сіль стане вологою та збиратиметься в грудки, замініть її сухою. Враховуйте, що цей метод працює лише з невеликою кількістю вологи й не допоможе, якщо зі стін постійно сочиться вода.

Використовуйте суху тирсу. Суха тирса добре вбирає вологу під час безпосереднього контакту з нею. Її можна насипати в ящики або інші ємності та поставити в сирих кутах погреба. Перевіряйте тирсу регулярно: щойно вона відсиріє, її потрібно замінити. Не залишайте мокрий матеріал надовго, адже він може стати середовищем для розвитку плісняви.

Спробуйте вапно для поглинання зайвої вологи. Вапно часто використовують у господарстві для догляду за підсобними приміщеннями. Однак важливо розрізняти його види. Негашене вапно поглинає воду внаслідок хімічної реакції, під час якої виділяється тепло. Через це воно може спричинити опіки та пошкодити навколишні матеріали. Не використовуйте його без належних засобів захисту й не ставте поруч із деревиною, папером або іншими горючими предметами. Для погребу із запасами продуктів такий спосіб потребує особливої обережності. Якщо немає досвіду роботи з негашеним вапном, краще вибрати безпечніший поглинач вологи.

Приберіть усе, що накопичує воду. Іноді для помітного поліпшення достатньо винести з погреба мокрі картонні коробки, старі ганчірки, зіпсовані овочі та інші предмети, які утримують вологу. Воду на підлозі слід прибрати, а мокрі поверхні — просушити. Якщо на стінах з’явилася пліснява, її потрібно видаляти відповідним способом, використовуючи засоби захисту. Не змішуйте різні побутові хімікати й не обробляйте поверхні легкозаймистими рідинами.