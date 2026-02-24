Як швидко позбутися запаху поту на верхньому одязі без прання: допоможе аптечний продукт

Як позбутися запаху поту на верхньому одязі / © Freepik

Запах поту на верхньому одязі — проблема, з якою стикається практично кожен. Куртки, пальта, жакети та пуховики не можна часто прати, а візит до хімчистки потребує часу і додаткових витрат грошей. На щастя, існує простий аптечний засіб, який допомагає нейтралізувати неприємний аромат без прання, і діяти він починає за лічені секунди.

Як позбутися запаху поту на верхньому одязі за лічені секунди без прання

Найефективнішим засобом для усунення запаху поту без прання вважається звичайний борний спирт. Цей копійчаний препарат давно використовують у косметології та гігієні, але його властивості ідеально підходять і для догляду за одягом. Борний спирт не просто маскує запах, він знищує бактерії, які й є справжнім джерелом неприємного аромату.

Щоб обробити річ, достатньо змочити ватний диск борним спиртом і акуратно пройтися по внутрішній частині одягу — особливо по зоні пахв та підкладці. За кілька хвилин запах зникає повністю, а на тканині не залишається жодних плям чи розводів. Борний спирт швидко випаровується, тому одяг не потребує додаткового чищення після процедури.

Перевага цього засобу в тому, що він підходить навіть для делікатних тканин, які не можна мочити або терти. Пальто з вовни, пуховики, куртки з мембраною — усе це можна освіжити без ризику пошкодження матеріалу. До того ж, борний спирт має легкий антисептичний ефект, тому усуває не тільки запах, а й можливі бактерії, які залишаються на підкладці після активного дня.