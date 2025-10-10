Як швидко позбутися жовтих плям від поту на одязі: навіть старі сліди зникнуть, наче не було

Як відіпрати жовті плями від поту / © Freepik

Жовті плями на одязі, особливо під пахвами, — одна з найнеприємніших проблем, яка псує багато улюблених речей. Піт сам по собі не має кольору, але за взаємодії з дезодорантами та солями шкіри залишає в’їдливі жовтуваті сліди, які важко відіпрати звичайним порошком. На щастя, існує простий домашній спосіб, який допоможе повернути речам первісну білизну і яскравість без агресивної хімії та шкоди для волокон.

Домашній розчин від жовтих плям на одязі, який справді працює

Щоб позбутися навіть застарілих плям, приготуйте натуральний очищувач із двох доступних інгредієнтів:

3 столові ложки перекису водню 3%.

1 столова ложка нашатирного спирту.

Змішайте засоби у скляній або пластиковій мисці. Потім за допомогою губки нанесіть суміш на пляму, залиште на 10 хвилин, після чого виперіть одяг звичним способом. Важливо: перед застосуванням протестуйте розчин на непомітній ділянці тканини, щоб переконатися, що вона не знебарвлюється.

Для делікатних речей є щадний варіант. Якщо річ із шовку чи вовни має тонку структуру — використайте молочний очищувач. Змішайте молоко та лимонний сік у рівних пропорціях, нанесіть на пляму, залиште на годину й ретельно прополощіть. Цей метод не лише виведе плями, а й пом’якшить волокна тканини, зробивши річ приємною на дотик.