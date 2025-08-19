ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
2 хв

Як швидко прочистити засмічення у раковині без сантехніка та дорогих засобів

Агресивні засоби не завжди потрібні — домашні інгредієнти працюють не гірше.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Раковина

Раковина / © iStock

Засмічення у кухонній чи ванній раковині може трапитися навіть у найбільш охайному домі. Більшість господарів у такій ситуації одразу телефонують сантехніку, однак дрібну проблему цілком реально вирішити самотужки.

Про це пише видання storinka.

Для цього не знадобляться спеціальні інструменти чи дороге обладнання — достатньо кількох простих речей, які часто вже є під рукою.

У магазинах побутової хімії можна знайти потужні препарати, які ліквідують затори буквально за 10–15 хвилин. Вони діють ефективно, проте містять агресивні компоненти, здатні пошкодити труби або викликати подразнення шкіри. Альтернативою є домашні методи — безпечніші та дешевші.

Найпростіший рецепт: засипати у злив приблизно 3–4 чайні ложки харчової соди, додати дві ложки рідкого мийного засобу та залити все половиною склянки оцту. Утворена піна — це реакція, яка й розчиняє жир та бруд усередині труби. Після 15–20 хвилин очікування достатньо пропустити через систему літр гарячої води, аби змити залишки.

Є й інший спосіб: замість соди використати подрібнену таблетку аспірину. У поєднанні з оцтом вона також утворює активну реакцію, що ефективно руйнує невелике засмічення. Коли шипіння зникне, злив потрібно ретельно промити окропом.

Обидва методи не лише допомагають відновити нормальне проходження води, а й усувають неприємний запах, який іноді виникає зі зливного отвору. Такий підхід дозволяє зекономити час і кошти, не чекаючи майстра.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як швидко прочистити засмічену раковину і що робити, якщо ні оцет, ні харчова сода не допомагають.

