Як швидко прочистити засмічення у раковині без сантехніка та дорогих засобів

Засмічення у кухонній чи ванній раковині може трапитися навіть у найбільш охайному домі. Більшість господарів у такій ситуації одразу телефонують сантехніку, однак дрібну проблему цілком реально вирішити самотужки.

Для цього не знадобляться спеціальні інструменти чи дороге обладнання — достатньо кількох простих речей, які часто вже є під рукою.

У магазинах побутової хімії можна знайти потужні препарати, які ліквідують затори буквально за 10–15 хвилин. Вони діють ефективно, проте містять агресивні компоненти, здатні пошкодити труби або викликати подразнення шкіри. Альтернативою є домашні методи — безпечніші та дешевші.

Найпростіший рецепт: засипати у злив приблизно 3–4 чайні ложки харчової соди, додати дві ложки рідкого мийного засобу та залити все половиною склянки оцту. Утворена піна — це реакція, яка й розчиняє жир та бруд усередині труби. Після 15–20 хвилин очікування достатньо пропустити через систему літр гарячої води, аби змити залишки.

Є й інший спосіб: замість соди використати подрібнену таблетку аспірину. У поєднанні з оцтом вона також утворює активну реакцію, що ефективно руйнує невелике засмічення. Коли шипіння зникне, злив потрібно ретельно промити окропом.

Обидва методи не лише допомагають відновити нормальне проходження води, а й усувають неприємний запах, який іноді виникає зі зливного отвору. Такий підхід дозволяє зекономити час і кошти, не чекаючи майстра.

