Як швидко прибрати білі розводи на замшевому, шкіряному, текстильному взутті: дієві методи

Білі розводи на взутті

Реклама

Зимові прогулянки часто затьмарюються появою білих сольових плям на взутті, які не лише псують естетичний вигляд, а й поступово руйнують структуру матеріалу. Реагенти, якими посипають дороги, глибоко проникають у волокна, тому звичайне протирання водою рідко дає бажаний результат.

Але існує кілька перевірених та доступних способів, які допоможуть повернути вашій улюбленій парі первісний вигляд без використання дорогої хімії.

Як прибрати білі плями на шкіряному взутті

Для виробів з натуральної та штучної шкіри найефективнішим засобом вважається звичайний столовий оцет. Його необхідно змішати з водою у рівних пропорціях, щоб отримати м’який очищувач. Отриманим розчином потрібно змочити м’яку тканину та обережно обробити ділянки з розводами. Одразу після процедури взуття слід витерти насухо сухою ганчіркою, щоб запобігти надмірному зволоженню матеріалу.

Реклама

Альтернативним і більш делікатним методом для шкіри є використання молока. Ватний диск, змочений у молоці, допомагає розчинити соляний наліт, одночасно пом’якшуючи поверхню.

Як почистити замшу та нубук

Замшеве взуття потребує значно обережнішого поводження через свою ворсисту структуру.

Головне правило полягає в тому, що чистити замшу можна лише після повного висихання. Якщо намагатися прибрати вологі плями, сіль лише глибше вбереться в основу.

Після того, як взуття висохне природним шляхом, слід скористатися спеціальною гумовою або металевою щіткою для замші, яка механічно видалить кристали солі та підніме ворс.

Реклама

Методи для текстильних матеріалів

Текстильне взуття та кросівки найкраще піддаються чищенню за допомогою мильного розчину. Для цього невелику кількість рідкого або господарського мила розчиняють у теплій воді. За допомогою щітки з середньою жорсткістю поверхню взуття ретельно обробляють, приділяючи особливу увагу місцям скупчення білого нальоту.

Після завершення процедури взуття необхідно залишити до повного висихання у добре провітрюваному приміщенні подалі від прямих джерел тепла.

Яким би методом ви не скористалися, важливо уникати сушіння взуття безпосередньо на батареях або поблизу обігрівачів. Це призводить до розтріскування шкіри та деформації форми. Краще наповнити взуття папером, який вбере зайву вологу, і залишити його при кімнатній температурі.