Як швидко прибрати подряпини зі скляних поверхонь в домашніх умовах: корисні лайфгаки

Як позбутися подряпин на склі / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Скляні поверхні є в кожному домі — це вікна, дзеркала, стільниці та меблеві вставки. Їхня головна перевага — прозорість і блиск, але з часом навіть найякісніше скло втрачає охайний вигляд. Дрібні подряпини та потертості псують естетику та заважають нормальному огляду, якщо це стосується вікон. Проте в багатьох випадках відновити скло можна власноруч, використовуючи прості й доступні засоби, які є в кожному домі.

Подряпини зі скла зникнуть за лічені хвилини: дієві методи, перевірені часом

Зубна паста. Звичайна біла зубна паста без гелю може працювати як м’який полірувальний засіб. Завдяки дрібним абразивним частинкам вона допомагає згладити неглибокі подряпини. Перед обробленням поверхню треба ретельно вимити й висушити. Невелику кількість пасти необхідно нанести на суху м’яку тканину й акуратно втерти у проблемну ділянку круговими рухами без сильного натиску. Після цього залишки треба змити водою, а скло насухо витерти. Харчова сода. Це ще один бюджетний спосіб прибрати подряпини зі скла в домашніх умовах. Її змішують із невеликою кількістю води до стану густої пасти. Суміш наносять на м’яку вологу серветку й обережно полірують пошкоджену ділянку. Уже через хвилину дрібні дефекти стають менш помітними. Після оброблення поверхню промивають теплою водою та насухо витирають. Суміш соди та зубної пасти. Поєднання цих двох засобів підсилює полірувальний ефект. Соди додають трохи менше, ніж пасти, щоб маса залишалася м’якою. Отриманий засіб наносять на подряпини й обробляють круговими рухами. Такий метод добре підходить для столів, дзеркал і скла декоративних елементів. Гірчичний порошок та оцет. Менш відомий, але ефективний народний спосіб — суміш гірчичного порошку та столового оцту. З цих двох продуктів готують пасту та наносять її на подряпану поверхню за допомогою м’якої тканини. Акуратне полірування допомагає зменшити видимість дрібних ушкоджень.

Незалежно від обраного способу, не варто докладати надмірних зусиль під час оброблення скла, адже сильний тиск може пошкодити поверхню ще більше. Усі методи підходять лише для неглибоких подряпин.