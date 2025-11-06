М’ясо / © Pixabay

Реклама

Якщо ви не стигли завчасно розморозити м’ясо для приготування — існує простий та досить швидкий спосіб зробити це.

Спочатку потрібно дістати м’ясо з морозильної камери та витягнути його з пакета. Потім потрібно підігріти воду приблизно до 40°C і додати столову ложку білого цукру.

Після цього опустіть м’ясо у воду буквально на 10 хвилин.

Реклама

Зазначимо, що функція розморожування є у мікрохвильовій печі — це безпечний і швидкий спосіб, хоча є кілька застережень. Експерти радять завжди спочатку переглянути інструкцію мікрохвильової печі. Якщо ви розморозили м’ясо в мікрохвильовці, одразу приготуйте його.

Разом з нерівномірним нагріванням розмороження в мікрохвильовій печі сприяє розмноженню бактерій.

Раніше ми писали навіщо додавати хліб під час варіння буряка. Про кулінарний секрет читайте у новині.