ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
342
Час на прочитання
1 хв

Як швидко розморозити м’ясо — про цю хитрість мало хто знає

М’ясо можна розморозити, як за годину, так і за 10 хвилин.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
М'ясо

М’ясо / © Pixabay

Якщо ви не стигли завчасно розморозити м’ясо для приготування — існує простий та досить швидкий спосіб зробити це.

Спочатку потрібно дістати м’ясо з морозильної камери та витягнути його з пакета. Потім потрібно підігріти воду приблизно до 40°C і додати столову ложку білого цукру.

Після цього опустіть м’ясо у воду буквально на 10 хвилин.

Зазначимо, що функція розморожування є у мікрохвильовій печі — це безпечний і швидкий спосіб, хоча є кілька застережень. Експерти радять завжди спочатку переглянути інструкцію мікрохвильової печі. Якщо ви розморозили м’ясо в мікрохвильовці, одразу приготуйте його.

Разом з нерівномірним нагріванням розмороження в мікрохвильовій печі сприяє розмноженню бактерій.

Раніше ми писали навіщо додавати хліб під час варіння буряка. Про кулінарний секрет читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
342
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie