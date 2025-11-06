- Дата публікації
Як швидко розморозити м’ясо — про цю хитрість мало хто знає
М’ясо можна розморозити, як за годину, так і за 10 хвилин.
Якщо ви не стигли завчасно розморозити м’ясо для приготування — існує простий та досить швидкий спосіб зробити це.
Спочатку потрібно дістати м’ясо з морозильної камери та витягнути його з пакета. Потім потрібно підігріти воду приблизно до 40°C і додати столову ложку білого цукру.
Після цього опустіть м’ясо у воду буквально на 10 хвилин.
Зазначимо, що функція розморожування є у мікрохвильовій печі — це безпечний і швидкий спосіб, хоча є кілька застережень. Експерти радять завжди спочатку переглянути інструкцію мікрохвильової печі. Якщо ви розморозили м’ясо в мікрохвильовці, одразу приготуйте його.
Разом з нерівномірним нагріванням розмороження в мікрохвильовій печі сприяє розмноженню бактерій.
