Як швидко та економно висушити одяг взимку: дієвий лайфгак

У холодну пору року багато українців відмовляються від сушильних машин, адже вони споживають значну кількість електроенергії. Водночас експерти запевняють: існує простий і значно дешевший спосіб швидко висушити одяг без шкоди для гаманця та здоров’я.

Про це пише Express.

За словами експерта з прання Марка Вокера з компанії Denver Wash and Fold, оптимальним рішенням узимку є використання осушувача повітря. Цей прилад активно забирає зайву вологу з приміщення, що значно пришвидшує процес сушіння білизни.

Фахівець наголошує, осушувач споживає набагато менше електроенергії, ніж сушильна машина, а тому дозволяє суттєво скоротити витрати в опалювальний сезон.

Вологий одяг у квартирі взимку часто стає причиною появи цвілі та грибка на стінах. А осушувач повітря допомагає уникнути цієї проблеми, адже підтримує безпечний рівень вологості.

За словами Вокера, регулярне використання осушувача під час сушіння білизни дозволяє фактично позбутися ризику утворення цвілі, яка особливо небезпечна для дихальної системи.

Фахівці радять перед сушінням максимально віджимати одяг у пральній машині. Чим менше вологи залишається в тканині, тим швидше вона висохне.

Також важливо забезпечити хорошу циркуляцію повітря в кімнаті. Навіть без додаткового обігріву поєднання провітрювання та роботи осушувача значно підвищує ефективність сушіння.

Нагадаємо, часте прання пуховиків може шкодити тканині та наповнювачу: пух звалюється, а матеріал втрачає форму. Водночас комір, манжети та кишені забруднюються найшвидше — через контакт із руками, косметикою та поверхнями в транспорті.

Щоб освіжити верхній одяг без прання, фахівці радять локальне чищення простою сумішшю з мийного засобу та оцту, а за потреби — з додаванням міцелярної води для слідів косметики. Такий спосіб дозволяє швидко повернути охайний вигляд пуховику та значно рідше вдаватися до повноцінного прання.