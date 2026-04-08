Як швидко та легко очистити жалюзі від пилу без зняття: перевірений лайфгак для дому

Як очистити жалюзі від пилу

В Express поділилися несподіваним лайфгаком, який допоможе легко і швидко видалити пил та бруд з поверхні жалюзі.

Експертка з прибирання Грейс Мічере радить використовувати звичайні шкарпетки як простий, але дуже ефективний інструмент для прибирання жалюзі.

Просто одягніть чисту шкарпетку на руку. Це допоможе прибрати пил завдяки невеликому статичному заряду. Він притягує частинки пилу, а також запобігає їх повторному осіданню. Завдяки цьому процес прибирання стає швидким і ефективним.

Як пояснює Мічере, пил найбільше накопичується саме біля вікон і на низьких меблях, тому що його частинки природно осідають на цих поверхнях. Шкарпетка з ворсом із синтетичних волокон значно полегшує весь процес прибирання.

Щоб зробити його ще більш ефективним, можете злегка змочити шкарпетку водою або додати краплю засобу для миття посуду, щоб очистити масні ділянки. А після прибирання достатньо струсити її над сміттєвим відром і випрати в пральній машині.

Для підтримування чистоти в квартирі або будинку достатньо проводити таке прибирання раз на тиждень.