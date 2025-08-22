ТСН у соціальних мережах

231
1 хв

Як швидко усунути неприємний запах на кухні копійчаним засобом

Усунути запах риби, цибулі чи вологи можна без хімії та витрат, достатньо однієї таблетки з аптеки.

Дар'я Щербак
Кухня

Кухня / © Freepik

Провітрювання не завжди допомагає, а освіжувачі лише перебивають запах. Однак є простий спосіб, який дійсно усуває сморід і коштує копійки.

Про це пишуть Новини Ю.

Йдеться про звичайну таблетку активованого вугілля. Саме ту, яку ми звикли приймати за отруєнь чи переїдання. Її пориста структура буквально «втягує» запахи з повітря.

Активоване вугілля не є ароматизатором і не містить хімічних речовин. Воно працює як природний фільтр — без запаху, без токсинів, без слідів.

Щоб усунути запах у приміщенні, достатньо покласти 1–2 таблетки на блюдце чи кришку і залишити у проблемній зоні:

  • біля плити після готування;

  • поряд з відром для сміття;

  • у холодильнику, якщо залишився запах риби чи ковбаси;

  • у ванній із запахом вологи.

У закритих просторах, як-от шафка чи мікрохвильова піч, ефект помітний уже за 10–15 хвилин.

На відміну від ароматизаторів, що лише маскують проблему, активоване вугілля поглинає молекули запаху. Воно безпечне, не викликає алергій і не шкодить меблям.

Щоб підсилити дію, радять розкласти кілька таблеток у різних місцях кухні, подрібнити їх у порошок для більшої площі контакту або зробити мішечок із марлі та залишити на ніч.

Іноді найефективніші рішення — найпростіші. Одна таблетка, 10 хвилин — і запаху немає.

Нагадаємо, фахівці з ремонту побутової техніки розкривають, які речі не слід прати у пральній машині.

