Як швидко усунути неприємний запах на кухні копійчаним засобом
Усунути запах риби, цибулі чи вологи можна без хімії та витрат, достатньо однієї таблетки з аптеки.
Провітрювання не завжди допомагає, а освіжувачі лише перебивають запах. Однак є простий спосіб, який дійсно усуває сморід і коштує копійки.
Про це пишуть Новини Ю.
Йдеться про звичайну таблетку активованого вугілля. Саме ту, яку ми звикли приймати за отруєнь чи переїдання. Її пориста структура буквально «втягує» запахи з повітря.
Активоване вугілля не є ароматизатором і не містить хімічних речовин. Воно працює як природний фільтр — без запаху, без токсинів, без слідів.
Щоб усунути запах у приміщенні, достатньо покласти 1–2 таблетки на блюдце чи кришку і залишити у проблемній зоні:
біля плити після готування;
поряд з відром для сміття;
у холодильнику, якщо залишився запах риби чи ковбаси;
у ванній із запахом вологи.
У закритих просторах, як-от шафка чи мікрохвильова піч, ефект помітний уже за 10–15 хвилин.
На відміну від ароматизаторів, що лише маскують проблему, активоване вугілля поглинає молекули запаху. Воно безпечне, не викликає алергій і не шкодить меблям.
Щоб підсилити дію, радять розкласти кілька таблеток у різних місцях кухні, подрібнити їх у порошок для більшої площі контакту або зробити мішечок із марлі та залишити на ніч.
Іноді найефективніші рішення — найпростіші. Одна таблетка, 10 хвилин — і запаху немає.
