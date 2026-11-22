Як почистити комір пуховика без прання / © Фото з відкритих джерел

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Комір і манжети пуховика забруднюються швидше за інші ділянки: на тканині залишаються сліди тонального крему, пудри, шкірного жиру та вуличного пилу. Щоб освіжити ці місця, не обов’язково прати всю куртку. Часто достатньо локального очищення, головне, не терти тканину надто сильно й не промочувати утеплювач.

Як очистити комір і манжети за кілька хвилин

Для початку перевірте ярлик пуховика: якщо виробник дозволяє лише хімчистку, не використовуйте домашні засоби без консультації фахівця. На куртці, яку можна чистити вологою тканиною, спершу протестуйте обраний засіб на непомітній ділянці.

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Що знадобиться: м’яка мікрофібра або чиста біла серветка, трохи води кімнатної температури та крапля рідкого засобу для делікатного прання.

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Змішайте невелику кількість засобу з водою, щоб утворився слабкий мильний розчин. Змочіть серветку й добре відтисніть її — вона має бути вологою, а не мокрою. Обережно промокайте забруднення від країв до середини. Не тріть щіткою: так можна пошкодити тканину або рознести пляму. Протріть ділянку іншою серветкою, змоченою чистою водою, щоб прибрати залишки засобу. Промокніть сухим рушником і залиште пуховик висихати на вішаку за кімнатної температури.

Що робити зі слідами косметики

Якщо на комірі залишився тональний крем, спершу зніміть його сухою серветкою, не розмазуючи. Потім використайте слабкий мильний розчин і дійте так само, як під час звичайного локального очищення. Не наносіть засіб безпосередньо на пуховик — краще спочатку змочити ним серветку.

Для жирних слідів від шкіри чи крему може знадобитися повторне очищення. Не намагайтеся прибрати пляму гарячою водою, феном або праскою: тепло може закріпити забруднення чи пошкодити матеріал. Також не використовуйте відбілювач, ацетон і жорсткі розчинники.

Як не залишити розводів

Найчастіша причина розводів — надто мокра тканина або залишки мийного засобу. Працюйте невеликими ділянками, не заливайте пуховик водою та обов’язково протріть очищене місце чистою вологою серветкою. Перед тим як прибрати куртку в шафу, дочекайтеся повного висихання коміра й манжет.

Важливо: якщо пляма не зникає після одного-двох обережних підходів, зупиніться. Сильне тертя може пошкодити покриття тканини, а стійке забруднення краще довірити хімчистці.

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