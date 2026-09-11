Як швидко відчистити килим від плям і неприємного запаху: найкращі способи без застосування хімії

Як відчистити килим від плям

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Килим швидко вбирає пил, запахи та різні забруднення. Особливо складно буває впоратися зі слідами від кави, чаю, їжі чи випадково пролитих напоїв. Проте для швидкого очищення зовсім не обов’язково купувати дорогі засоби. У домашніх умовах можна скористатися простими способами з натуральними продуктами, які допоможуть освіжити покриття та повернути йому охайний вигляд.

Як прибрати плями з килима

Якщо на килим щойно пролилася рідина, діяти потрібно якомога швидше. Насамперед промокніть пляму чистою серветкою або рушником. Не потрібно сильно терти забруднення, адже так рідина може проникнути ще глибше у волокна.

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Для свіжої плями можна використати звичайну кухонну сіль. Насипте невелику кількість на вологе місце й залиште на 15–20 хвилин. Сіль допоможе увібрати частину вологи. Після цього зберіть її пилососом, а забруднену ділянку протріть чистою вологою тканиною.

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Ще один простий варіант — харчова сода. Вона особливо доречна для жирних слідів: невелику кількість соди насипають на пляму, залишають на 20–30 хвилин, а потім ретельно прибирають пилососом. Для свіжих забруднень важливо не втирати порошок у ворс.

Сода допоможе позбутися неприємного запаху

Якщо килим чистий, але має неприємний запах, у пригоді знову стане харчова сода. Її використовують для сухого освіження килимових покриттів, оскільки вона здатна поглинати частину запахів.

Спочатку килим потрібно добре пропилососити. Потім рівномірно розсипте по поверхні тонкий шар соди. Особливу увагу приділіть ділянкам, де запах відчувається найсильніше.

Залиште соду приблизно на годину, а за сильнішого запаху — на кілька годин. Після цього ретельно пропилососьте килим. Такий спосіб зручно використовувати для регулярного освіження покриття.

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Простий спосіб освіжити килим

Щоб повернути килиму свіжість, не завжди потрібне повноцінне вологе очищення. Після ретельного прибирання можна протерти окремі забруднені місця чистою тканиною, змоченою невеликою кількістю води.

Пляму краще обробляти від країв до центру, щоб не розносити забруднення по ворсу. Після цього ділянку потрібно промокнути сухим рушником.

Особливо важливо добре висушити килим після будь-якого вологого очищення. Для цього можна відкрити вікно або забезпечити рух повітря в кімнаті.

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