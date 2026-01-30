Як швидко відчистити зимову куртку від бруду та масних плям: дієвий трюк, перевірений часом

Як почистити куртку в домашніх умовах / © Фото з відкритих джерел

Куртка — це той одяг, який найшвидше забруднюється: комір, манжети та зона кишень постійно контактують зі шкірою, косметикою, пилом і жиром. Часте прання шкодить тканині та наповнювачу, а хімчистка може бути дорогою. Проте існує простий трюк, яким користувалися ще наші бабусі, щоб швидко освіжити верхній одяг і прибрати навіть масні плями без шкоди для матеріалу.

Універсальний спосіб очищення куртки

Для цього методу знадобиться: харчова сода, рідке господарське мило або засіб для миття посуду, тепла вода, м’яка губка або стара зубна щітка, чиста суха тканина.

Змішайте в мисці одну столову ложку соди з однією чайною ложкою мийного засобу та додайте трохи теплої води, щоб утворилася густа паста. Нанесіть суміш на забруднені ділянки: комір, манжети, зону біля кишень, місця з масними плямами. Акуратно втирайте пасту губкою або щіткою круговими рухами. Не тисніть надто сильно, щоб не пошкодити тканину. Залиште засіб відпрацювати на 10 хвилин. Після цього змочіть чисту ганчірку в теплій воді та обережно приберіть залишки засобу. Дайте куртці висохнути природним способом.

Сода чудово вбирає жир і запахи, а мийний засіб розчиняє масні забруднення. Разом вони утворюють м’який, але дуже ефективний очищувальний склад, який не псує структуру тканини та не залишає розводів.

Цей трюк підходить для:

синтепонових курток;

пуховиків;

демісезонного одягу;

спортивних моделей.

Якщо пляма стара й темна, у пасту можна додати кілька крапель нашатирного спирту чи оцту. Це підсилить очищувальний ефект, але перед використанням обов’язково протестуйте суміш на непомітній ділянці тканини.

Корисні поради