Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
2 хв

Як швидко відчистити зимову куртку від бруду та масних плям: дієвий трюк, перевірений часом

Простий домашній спосіб допоможе повернути куртці охайний вигляд без хімчистки, дорогих засобів і ризику зіпсувати тканину.

Віра Хмельницька
Як почистити куртку в домашніх умовах

Як почистити куртку в домашніх умовах / © Фото з відкритих джерел

Куртка — це той одяг, який найшвидше забруднюється: комір, манжети та зона кишень постійно контактують зі шкірою, косметикою, пилом і жиром. Часте прання шкодить тканині та наповнювачу, а хімчистка може бути дорогою. Проте існує простий трюк, яким користувалися ще наші бабусі, щоб швидко освіжити верхній одяг і прибрати навіть масні плями без шкоди для матеріалу.

Універсальний спосіб очищення куртки

Для цього методу знадобиться: харчова сода, рідке господарське мило або засіб для миття посуду, тепла вода, м’яка губка або стара зубна щітка, чиста суха тканина.

  1. Змішайте в мисці одну столову ложку соди з однією чайною ложкою мийного засобу та додайте трохи теплої води, щоб утворилася густа паста.

  2. Нанесіть суміш на забруднені ділянки: комір, манжети, зону біля кишень, місця з масними плямами.

  3. Акуратно втирайте пасту губкою або щіткою круговими рухами. Не тисніть надто сильно, щоб не пошкодити тканину. Залиште засіб відпрацювати на 10 хвилин.

  4. Після цього змочіть чисту ганчірку в теплій воді та обережно приберіть залишки засобу. Дайте куртці висохнути природним способом.

Сода чудово вбирає жир і запахи, а мийний засіб розчиняє масні забруднення. Разом вони утворюють м’який, але дуже ефективний очищувальний склад, який не псує структуру тканини та не залишає розводів.

Цей трюк підходить для:

  • синтепонових курток;

  • пуховиків;

  • демісезонного одягу;

  • спортивних моделей.

Якщо пляма стара й темна, у пасту можна додати кілька крапель нашатирного спирту чи оцту. Це підсилить очищувальний ефект, але перед використанням обов’язково протестуйте суміш на непомітній ділянці тканини.

Корисні поради

  • Не використовуйте гарячу воду — вона може «закріпити» жир у тканині.

  • Не сушіть куртку на батареї — це шкодить наповнювачу.

  • Після очищення дайте одягу добре провітритись.

  • Регулярне легке чищення продовжує життя куртки в рази.

