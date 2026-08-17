Як швидко відіпрати штори, не знімаючи з карнизу: корисні лайфгаки кмітливих господинь

Як швидко освіжити штори / © Freepik

Реклама

Прання штор — одна з тих домашніх справ, яку багато хто відкладає через зайві клопоти. Треба зняти полотно з карнизу, витягнути гачки, випрати, висушити, а потім знову все повісити. Але якщо штори лише припали пилом або втратили свіжість, влаштовувати їм повноцінне прання зовсім не обов’язково. Освіжити тканину можна прямо на карнизі, використовуючи прості домашні засоби.

Почніть із видалення пилу

Перед вологим очищенням штори необхідно добре пропилососити. Саме сухий пил найчастіше накопичується у складках і в нижній частині полотна.

Реклама

Для цього підійде пилосос із насадкою для текстилю. Установіть невелику потужність і повільно рухайте насадкою зверху вниз. Не притискайте її надто сильно до тканини, особливо якщо йдеться про тонкий тюль.

Реклама

Якщо пилососа під рукою немає, скористайтеся м’якою щіткою або спеціальною щіткою для одягу. Важливо не терти тканину, а обережно знімати з неї пил.

Приготуйте слабкий мильний розчин

Для легкого очищення підійде вода з невеликою кількістю рідкого засобу для делікатного прання. Розчин не повинен бути концентрованим, адже надлишок мийного засобу може залишитися на тканині та створити розводи.

Змочіть у розчині мікрофібру або м’яку губку, після чого ретельно відтисніть. Тканина має бути вологою, але не мокрою. Протирайте штору невеликими ділянками, рухаючись зверху вниз. Особливо ретельно обробіть місця біля підвіконня, де на тканині може осідати більше пилу.

Після очищення пройдіться по полотну чистою вологою серветкою, щоб прибрати залишки мийного засобу.

Реклама

Відпарювання допоможе швидко освіжити тканину

Ще один зручний спосіб — ручний відпарювач. Він дозволяє освіжити штори без зняття з карнизу та водночас розправити складки.

Проводьте відпарювачем зверху вниз, не затримуючи його довго на одному місці. Але перед процедурою обов’язково перевірте інформацію на етикетці: деякі матеріали можуть бути чутливими до високої температури.

Не варто використовувати гарячу пару навмання для штор із делікатних тканин, декоративними елементами або матеріалів, для яких виробник забороняє термічну обробку.

Як прибрати окремі плями

Якщо на шторах з’явилося локальне забруднення, немає потреби очищати все полотно. Засіб для виведення плям спочатку варто перевірити на непомітній ділянці.

Реклама

Нанесіть невелику кількість засобу відповідно до інструкції виробника та обережно обробіть пляму. Не тріть її щосили — так можна пошкодити волокна або зробити забруднену ділянку ще помітнішою.

Для кольорових штор особливо небажано використовувати агресивні відбілювачі без перевірки їхньої сумісності з тканиною.

Після очищення штори потрібно висушити

Якщо ви використовували вологий розчин, після очищення добре провітріть кімнату. Штора повинна повністю висохнути. Волога тканина, яка довго залишається без доступу повітря, може набути неприємного запаху.

Водночас важливо розуміти, що очищення на карнизі — це спосіб освіжити штори та прибрати поверхневий пил, а не повноцінна заміна прання. Якщо тканина сильно забруднена, має масні плями або неприємний запах, її краще зняти та випрати відповідно до рекомендацій виробника.

Новини партнерів

Новини партнерів