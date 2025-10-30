Чим відчистити каструлі від нагару та жиру / © Фото з відкритих джерел

Кожна господиня знає, що нагар і старий жир на каструлях — справжній ворог чистоти на кухні. Навіть найдорожчі мийні засоби не завжди справляються, а натирати губкою металеві стінки — заняття не дуже приємне. Однак є простий, дієвий і абсолютно безпечний продукт, який здатен зробити диво. І це — звичайна суха гірчиця, яку більшість із нас тримає вдома, навіть не здогадуючись, що вона має неймовірну силу проти жиру.

Чому саме суха гірчиця легко справляється із брудним посудом

Суха гірчиця не містить хімії, але має природні ферменти, які розщеплюють жири. Завдяки цьому бруд буквально відходить сам від поверхні. На відміну від агресивних засобів, гірчиця:

не подразнює шкіру рук;

не залишає запаху на посуді;

безпечна для алюмінію, сталі й емальованих поверхонь;

екологічна й повністю розкладається.

Як відмити каструлі сухою гірчицею: покрокова інструкція

Насипте 2 столові ложки сухої гірчиці на дно каструлі чи миски.

Додайте трохи гарячої води, щоб утворилася паста середньої густоти.

Залиште на 10 хвилин, за цей час гірчиця почне розчиняти жир і нагар.

Промийте губкою або щіткою, бруд легко зійде без тертя.

Ретельно сполосніть чистою водою.

Якщо нагар старий або дуже щільний, повторіть процедуру, але залиште пасту на 30 хвилин.