Як швидко відмити каструлі й сковорідки від жиру та нагару в холодній воді: методи, перевірені часом

Як відмити посуд від жиру у холодній воді / © Associated Press

Часто бувають ситуації, коли гарячої води немає, а брудний посуд після приготування їжі треба швидко вимити. І досвідчені господині вже знають, як упоратися з цим, не докладаючи багато зусиль і не витрачаючи купи часу. Адже жир і нагар можна ефективно видалити навіть у холодній воді, якщо знати кілька перевірених способів, які використовували наші бабусі ще задовго до появи агресивної хімії.

Як швидко відмити каструлі й сковорідки від жиру та нагару в холодній воді

Головний секрет — не в температурі, а в правильному поєднанні засобів. Деякі речовини розщеплюють жир і розм’якшують нагар незалежно від нагрівання, що робить процес очищення швидким і безпечним для посуду.