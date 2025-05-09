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Як швидко відмити мікрохвильовку від жиру й нагару: 3 найефективніші методи
Мікрохвильова піч — це надійна помічниця у побуті, її використовують щодня, тому вона швидко забруднюється. Ці прості, але дієві методи допоможуть швидко й легко позбутися бруду всередині приладу.
Як швидко почистити мікрохвильову піч від нагару й бруду: три найкращі способи
Лимон. Щоб почистити мікрохвильовку, поріжте половинку лимона, покладіть у миску й насипте 400 мл води. Поставте ємність у мікрохвильовку й увімкнуть прилад на 3 хвилини на повну потужність. Потім відкрийте дверцята й зачекайте, коли вийде пара. Після цього протріть внутрішні стінки приладу вологою губкою чи ганчіркою. Лимонна кислота зробить свою справу, вона розм’якшить застарілі забруднення й усуне всі неприємні запахи.
Оцет допоможе позбутися масних плям всередині мікрохвильовки. Перед використанням засобу варто відкрити на кухні вікно. Для цього треба взяти 500 мл води та 4 столові ложки білого оцту, все насипати в миску й поставити в піч. Увімкніть прилад на повну потужність на 2 -3 хвилини, після закінчення часу залиште ємність всередині ще на 10 хвилин. Потім протріть всередині всі поверхні чистою вологою тканиною. Не варто часто використовувати оцет, якщо у вас техніка з емальованою поверхнею.
Засіб для миття скла. Такий спосіб не потребує використання водяної бані. Треба взяти губку, воду й рідину для очищення скла. Змішайте засіб і воду у пропорції 1:2, змочіть у розчині губку та протріть внутрішні поверхні мікрохвильовки. Якщо є плями, які вже засохли, необхідно нанести розчин на них та залишити на 5 хвилин, а потім змити чистою водою.