Як швидко висушити махрові рушники та зробити їх неймовірно м’якими: дієвий трюк

Як швидко висушити махрові рушники / © unsplash.com

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Коли вдома немає світла, висушити махрові рушники стає справжньою проблемою. Щільна тканина довго утримує вологу, а якщо повісити її складеною навпіл у прохолодній кімнаті, вона може залишатися мокрою цілу добу. Проте є простий домашній трюк, який допоможе прибрати зайву воду без сушильної машини, а кілька правильних прийомів повернуть рушникам м’якість і пухнастість.

Сухий рушник допоможе швидше прибрати вологу

Один із найпростіших способів прискорити сушіння — використати інший, повністю сухий махровий рушник. Він працюватиме як природний поглинач вологи.

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Розкладіть сухий рушник на рівній поверхні, зверху покладіть мокрий і щільно згорніть обидва вироби в рулон. Потім обережно натискайте на нього руками або долонями, щоб суха тканина увібрала частину води. Не потрібно сильно викручувати матеріал, адже це може пошкодити махрові петельки.

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Якщо рушник дуже мокрий, повторіть процедуру з іншим сухим виробом. Після цього тканина вже буде значно менш вологою, а отже, висохне швидше.

Як сушити рушники, якщо вдома немає електрики

Після видалення зайвої вологи важливо правильно розмістити рушник. Не складайте його навпіл і не вішайте на гачок, де тканина збирається в щільні складки. Краще розправити виріб на перекладині або сушарці так, щоб повітря вільно проходило з обох боків.

Якщо в кімнаті прохолодно, скористайтеся такими трюками:

Розвішуйте рушники окремо. Між виробами має залишатися простір, щоб вони не торкалися один одного.

Періодично перевертайте тканину. Якщо одна сторона вже підсохла, змініть положення рушника, щоб волога не затримувалася всередині.

Провітрюйте приміщення. Коротке провітрювання допомагає виводити вологе повітря з кімнати, особливо якщо на вулиці сухіше.

Вибирайте найсухіше місце в оселі. Не залишайте рушники у ванній кімнаті, де зазвичай підвищена вологість.

Використовуйте природне тепло. Якщо є сонячне місце біля вікна, розмістіть там сушарку, але не притискайте тканину до скла.

Не варто класти рушники безпосередньо на газову плиту, гарячу духовку або близько до відкритого вогню. Це небезпечно й може призвести до займання.

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Що зробити, щоб рушники залишалися м’якими навіть без кондиціонера

Махрові рушники стають жорсткими не лише через сушіння. Часто причина полягає в залишках прального порошку, жорсткій воді та надмірній кількості кондиціонера. Щоб тканина залишалася пухнастою, важливо не перевантажувати її мийними засобами.

Під час ручного прання добре виполіскуйте рушники в чистій воді, доки вона не стане прозорою і на тканині не залишиться піни. Не використовуйте надмірну кількість господарського мила чи порошку: їхні залишки осідають між волокнами та роблять матеріал грубішим.

Ще один простий трюк — перед сушінням кілька разів енергійно струсити рушник. Це допомагає розправити махрові петельки, які злипаються після прання. Коли тканина висохне, вона буде приємнішою на дотик.

Не варто додавати багато оцту або інших домашніх засобів заради м’якості: вони не замінюють якісного полоскання й можуть не підходити для певних тканин.

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