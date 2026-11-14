Як швидко висушити одяг без сушильної машини: хитрість, яка врятує від затхлого запаху

Як швидко висушити білизну вдома — дієвий метод / © pexels.com

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У холодну та дощову погоду сушіння одягу вдома може перетворитися на справжню проблему. Білизна довго залишається вологою, а після висихання іноді набуває неприємного затхлого запаху. Втім, є простий спосіб пришвидшити цей процес без використання сушильної машини.

Про це пише британське видання Express.

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Як швидко висушити одяг у приміщенні

Користувачі Facebook-групи Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks поділилися способом, який допомагає швидше висушити випрані речі та уникнути неприємного запаху.

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Обговорення розпочалося після допису Шарлотти Голланд, яка поскаржилася, що під час сушіння на батареях або невеликій сушарці її одяг часто набуває затхлого запаху. Жінка попросила поради, як розв’язати цю проблему без сушильної машини.

У коментарях учасники групи запропонували використовувати звичайну сушарку для білизни разом з осушувачем повітря. За їхніми словами, таке поєднання допомагає речам висихати швидше.

Зокрема, Деббі Стівенсон порадила розміщувати осушувач безпосередньо перед сушаркою. Вона назвала цей метод одним із найефективніших.

Інша учасниця обговорення, Сара Деннорд, розповіла, що завдяки цьому навіть дві партії випраного одягу в невеликому приміщенні із зачиненими дверима можуть висохнути протягом дня, не набуваючи неприємного запаху.

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Що ще допоможе пришвидшити сушіння білизни

Учасники обговорення також рекомендували не розвішувати мокрі речі безпосередньо на радіаторах опалення. Натомість краще скористатися окремою сушаркою, встановивши поруч осушувач повітря.

Ще один спосіб скоротити час висихання запропонувала Мораг Елліс. Вона радить після завершення прання додатково запустити віджимання на максимальній швидкості. Це дозволяє видалити з тканини більше води ще до розвішування речей.

Після цього білизну варто рівномірно розмістити на сушарці та поставити неподалік осушувач.

Чому осушувач повітря допомагає сушити одяг

Принцип цього методу полягає у зменшенні вологості повітря в приміщенні. Осушувач забирає надлишкову вологу з повітря, створюючи сприятливіші умови для висихання тканин.

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Нагадаємо, повернути білим речам свіжий вигляд і позбутися плям можна без дорогих відбілювачів. Експертка з прибирання поділилася способом із трьома доступними засобами, які, ймовірно, вже є вдома.

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