Як швидко висушити одяг у пральній машині: метод із сухим рушником

У холодний сезон одяг сохне значно довше, а за перебоїв із теплом і світлом це перетворюється на щоденний квест. Є дієвий спосіб скоротити час сушіння ще на етапі пральної машини — достатньо одного сухого махрового рушника та режиму віджиму.

Про це повідомило видання 1 хвилина.

Під час інтенсивних обертів рушник активно вбирає частину вологи з речей, оскільки щільно контактує з тканиною. У результаті одяг після додаткового віджиму виходить значно сухішим, ніж після стандартного циклу.

Як працює метод

Завершіть основне прання.

Покладіть у барабан один сухий великий махровий рушник.

Увімкніть режим віджиму на 800–1000 об/хв (орієнтуйтесь на тип тканини).

Додатковий цикл триває близько 10–15 хвилин, після чого речі стають помітно сухішими та легшими.

Для яких речей підходить

Найкращий результат дають щільні тканини: джинси, світшоти, дитячий одяг, постільна білизна. Водночас важливо не перевантажувати барабан — якщо речей занадто багато, рушник не встигне поглинути достатньо вологи.

Метод не рекомендують для делікатних матеріалів, які не витримують сильного віджиму.

Лайфхак особливо зручний для невеликих квартир без сушильних машин. Одяг швидше доходить до стану «майже сухий», не накопичує неприємний вологий запах і виділяє менше пари під час подальшого досушування в кімнаті.

У підсумку речі можуть і не стати абсолютно сухими, але вони виходять в рази легшими й готовими до швидкого досушування.

