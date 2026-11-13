Як швидко висушити постіль у квартирі: найкращі методи, які дійсно працюють

Як швидко висушити постіль у квартирі / © Freepik

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Після прання простирадла, підковдри та наволочки можуть сохнути в квартирі цілу добу, особливо якщо надворі холодно, а в приміщенні підвищена вологість. Проте є кілька простих домашніх хитрощів, які допоможуть скоротити час на сушіння без спеціальної техніки. Деякі з них господині використовують роками, адже для цього потрібні лише звичайний махровий рушник, пральна машина та правильно облаштоване місце для білизни.

Чотири домашні способи швидко висушити постіль

Загорніть вологу білизну в сухий махровий рушник. Цей спосіб особливо корисний, якщо потрібно швидко висушити наволочку або невелике простирадло. Розкладіть сухий великий рушник, зверху покладіть вологу річ і щільно скрутіть усе в рулон. Потім обережно притисніть його руками, щоб рушник увібрав частину зайвої води. Не потрібно сильно викручувати тканину, адже так можна пошкодити волокна або залишити заломи. Після цього розвісьте білизну для остаточного висихання.

Використайте додаткове відтискання у пральній машині. Якщо після завершення програми постіль залишається дуже вологою, запустіть окремий цикл відтискання, якщо це дозволяє тканина та інструкція до виробу. Що менше води залишиться у волокнах, то швидше висохне білизна. Потім добре струсіть кожну річ, щоб розправити складки.

Не розвішуйте простирадла в кілька шарів. Не складайте вологе простирадло навпіл і не перекидайте підковдру через одну перекладину товстим шаром. Краще розмістити тканину на кількох паралельних прутиках сушарки так, щоб між її частинами залишалися проміжки. Повітря має вільно проходити з обох боків. Великі речі періодично перевертайте, а товсті шви та кути розправляйте окремо.

Створіть протяг або легкий рух повітря. Навіть без обігрівача можна прискорити сушіння, якщо повітря в кімнаті не застоюється. Поставте сушарку в приміщенні, яке можна провітрювати, і відкрийте вікно на короткий час, якщо дозволяють погодні умови. Ще один варіант — увімкнути вентилятор на невелику швидкість і спрямувати потік повітря повз білизну. Так волога швидше відходитиме від тканини.

Де краще сушити постіль у квартирі

Найкраще вибирати кімнату з нормальною вентиляцією, де можна контролювати вологість. Не варто розвішувати мокрі простирадла на батареях: вони перекривають поширення тепла, а волога з тканини залишається в повітрі. Також не рекомендується сушити постіль безпосередньо біля відкритих обігрівачів.

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Після сушіння провітрюйте приміщення, адже велика кількість вологої білизни підвищує вологість повітря. Якщо на вікнах постійно з’являється конденсат, варто частіше провітрювати кімнату або скористатися осушувачем.

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