Як швидко висушити постільну білизну взимку без сушильної машини / © pexels.com

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Випрані простирадла взимку можуть сохнути кілька днів, через що з’являється неприємний запах, а також зростає ризик утворення плісняви. Втім, значно скоротити час сушіння можна навіть без сушильної машини.

Про це пише Express.

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За словами експертки компанії Bensons for Beds Рейчел Маршалл, впоратися із цим завданням допоможе звичайний вентилятор. Прилад забезпечує активний рух повітря навколо вологої тканини, завдяки чому вода випаровується швидше.

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Для цього підійде як компактна настільна модель, так і підлогова. Використання вентилятора замість сушильної машини також може допомогти заощадити електроенергію.

Що зробити, щоб постільна білизна висохла швидше

Розмістіть випрані простирадла на сушарці, уникаючи складок, які перешкоджають доступу повітря до тканини. Поруч встановіть вентилятор і спрямуйте його на білизну. Вмикати максимальну швидкість необов’язково — достатньо слабкого або помірного обдування.

Водночас важливо, щоб волога не затримувалася в кімнаті. Саме тому під час сушіння рекомендують залишати вікно трохи прочиненим, а двері — відчиненими. Без належного повітрообміну на вікнах може утворитися конденсат, а на стінах — пліснява.

Також варто періодично змінювати положення простирадл на сушарці. Це допоможе уникнути появи вологих ділянок на тканині.

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Завдяки такому способу сушіння навіть простирадла розміру king-size зазвичай займає від чотирьох до восьми годин. Усе залежить від температури в приміщенні та складу тканини.

Якщо вдома є осушувач повітря, його також можна залучити до процесу, щоб білизна висохла ще швидше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що взимку звичний графік прання рушників варто переглянути. Через нижчу температуру повітря та підвищену вологість у приміщеннях тканина сохне значно довше, створюючи сприятливі умови для розмноження бактерій і грибків.

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