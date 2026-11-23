Як висушити одяг без світла / © Freepik

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Коли в квартирі немає світла й опалення, випрані речі можуть залишатися вологими цілу добу. Але є прості способи прискорити сушіння без електрики, батарей і спеціальних приладів. Деякі з них добре знали ще наші бабусі: ретельно відтиснути воду, використати сухий рушник і розвісити одяг так, щоб повітря вільно проходило між речами.

Як швидко прибрати зайву воду з одягу без пральної машини

Найважливіше — не намагатися одразу сушити дуже мокрі речі. Що менше води залишиться у тканині, то швидше вона висохне.

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Скрутіть одяг у сухий рушник. Розкладіть великий махровий рушник, покладіть на нього річ і згорніть усе в щільний рулон. Обережно натискайте на нього руками, щоб рушник увібрав вологу. Делікатні тканини не викручуйте й не тягніть — їх краще промокати.

Використайте другий сухий рушник. Якщо перший став мокрим, замініть його. Такий спосіб особливо зручний для футболок, тонких светрів, дитячого одягу та невеликих рушників.

Відтисніть воду руками. Якщо тканина міцна, обережно стискайте її від країв до середини. Не викручуйте речі з вовни, трикотажу чи делікатних матеріалів: вони можуть розтягнутися або втратити форму.

Як правильно розвісити випране, щоб воно висохло швидше

Навіть у холодній квартирі одяг висихатиме швидше, якщо не складати його щільно й не розвішувати кілька речей одна на одну.

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Залишайте проміжки між речами. Повітря має вільно проходити між тканиною.

Розправляйте складки. Чим менше шарів тканини лежить один на одному, тим швидше випаровується волога.

Вивішуйте речі на плічках. Сорочки, футболки й легкі кофти можна розмістити на дверях або перекладині, залишивши між ними відстань.

Перевертайте одяг. Якщо один бік довго залишається вологим, змініть положення речі.

Не перевантажуйте сушарку. Краще розвісити частину прання, а решту залишити в тазі до звільнення місця.

Старий спосіб сушіння: сухе простирадло або тканина

Якщо немає великого рушника, використайте сухе бавовняне простирадло чи іншу чисту тканину, яка добре вбирає воду. Загорніть у неї мокру річ і легко притисніть руками. Потім розгорніть одяг і повісьте сушитися окремо.

Для щільних речей можна повторити процедуру з іншою сухою тканиною. Важливо не залишати одяг загорнутим надовго: після відтискання його потрібно розправити й розвісити.

Як допомогти одягу висохнути в холодній квартирі

Якщо надворі немає сильного дощу чи снігу, коротке провітрювання може допомогти вивести вологе повітря з кімнати. Не тримайте вікно відчиненим надовго, якщо квартира швидко охолоджується: холод і висока вологість можуть сповільнити сушіння.

Не сушіть одяг над відкритим вогнем, газовою плитою чи свічками. Не накривайте мокрими речами обігрівачі й не кладіть їх на електроприлади. Це небезпечно, особливо коли в оселі немає світла й опалення.

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Що робити, якщо речі не висихають кілька днів

Якщо одяг залишається вологим, спробуйте відтиснути його повторно сухим рушником, змінити місце сушіння або розвісити речі менш щільно. Не складайте вологе прання в купу й не прибирайте його до шафи: у тканині може з’явитися затхлий запах.

Найдієвіший спосіб без електрики — спочатку прибрати якомога більше води за допомогою сухого рушника, а потім розвісити одяг окремо, добре розправивши тканину. Так речі висихатимуть швидше навіть у прохолодній квартирі.

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