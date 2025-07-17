Як швидко вивести пирій зі свого городу без хімії: найкращі способи, які дійсно працюють

Пирій повзучий — надзвичайно живучий бур’ян із потужною кореневою системою. Він швидко захоплює город і пригнічує овочеві культури. Але не обов’язково труїти землю гербіцидами, адже є натуральні й доступні способи, які справді працюють.

Висівання сидератів. Деякі рослини здатні витіснити пирій, тому їх варто сіяти на своєму городі. Це фацелія, гірчиця, жито й люпин, вони створюють щільний покрив, який не дає пирію розвиватися. Після того, як сидерати виростуть, їх можна перекопати разом із землею, щоб вони ще й підживлювали ділянку.

Оцет має кислотні властивості, які знищують бур’ян. Налийте 9% столовий оцет у пульверизатор і рясно обприскайте зелену частину пирію в сонячний день. Через 1–2 дні він пожовтіє і загине. Варто бути обережними і не обприскувати овочеві культури, щоб не нашкодити їм. Для посилення ефекту можна додати в оцет трохи рідкого мила, воно забезпечить краще прилипання засобу до бур’яну.

Сіль висушує бур’яни, руйнуючи структуру їхніх клітин. Щоб приготувати засіб від пирію, розчиніть склянку солі у 2 літрах гарячої води й полийте місця, де росте пирій. Такий метод підходить для обробки доріжок і міжрядь. Не можна використовувати цей засіб на грядках, де плануєте вирощувати овочі, надлишок солі може погіршити родючість ґрунту.