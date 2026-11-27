Як вивести старі плями з одягу / © Freepik

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На верхньому одязі плями часто помітні саме тоді, коли прати пальто чи куртку не можна або немає часу. У таких випадках допомагає локальне чищення — оброблення лише забрудненої ділянки. Однак старі плями складніше вивести, ніж свіжі, а невдалий засіб може залишити світлий слід або пошкодити тканину. Тому спершу перевірте ярлик догляду й протестуйте обраний спосіб на непомітній ділянці.

Як почистити верхній одяг без прання

Масні плями — абсорбентом. Якщо пляма від їжі, крему чи іншого жиру, прикладіть до неї суху білу серветку, не розтираючи. На суху тканину можна нанести трохи кукурудзяного крохмалю або тальку без барвників. Залиште на кілька годин, щоб порошок увібрав частину жиру, а потім обережно зчистіть м’якою щіткою. Якщо слід залишився, не тріть його сильніше: для делікатної тканини краще звернутися до хімчистки. Абсорбенти можуть допомогти з поверхневим жиром, але не завжди видаляють застаріле забруднення повністю.

Сліди бруду — після висихання. Не намагайтеся відтирати мокрий бруд: так його можна втерти глибше у волокна. Дайте плямі висохнути, обережно зніміть засохлі частинки тупим краєм ложки або м’якою щіткою. Для тканини, якій дозволене локальне чищення водою, промокніть залишок ледь вологою білою тканиною. Не заливайте ділянку водою, особливо на пальті з підкладкою.

Плями невідомого походження. Не використовуйте одразу кілька засобів. Спершу визначте, чи пляма масна, кольорова або залишена напоєм, і перевірте реакцію тканини на внутрішньому шві. Якщо ярлик дозволяє локальне чищення, починайте з найм’якшого варіанта — чистої білої тканини, трохи змоченої прохолодною водою. Промокайте від країв плями до середини, не розтираючи.

Що не варто робити з пальтом або курткою

Не використовуйте гарячу воду, праску чи фен для плями: тепло може закріпити забруднення. Не тріть тканину жорсткою щіткою й не змішуйте засоби для чищення. Спирт, ацетон, відбілювач і розчинники можуть пошкодити барвник або волокна, тому не варто застосовувати їх навмання.

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Якщо на ярлику зазначено «лише сухе чищення», краще не експериментувати з водою чи домашніми розчинами. Особливо це стосується вовни, шовку, замші, шкіри, пуховиків зі складною підкладкою та одягу зі структурованими плечима. Для таких речей безпечніше звернутися до фахівців і повідомити, чим саме забруднена тканина.

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