Як швидко й легко випрати ковдру, щоб не збився наповнювач: про цей трюк майже ніхто не знає
Щоб ковдра не втратила своєї форми та добре випралася у пралці, треба дотримуватися цих простих, проте вкрай дієвих порад.
Прання ковдри часто здається справжнім випробуванням: важко, незручно, а головне — є ризик, що після машинного прання вона зіб’ється у грудки або втратить свою форму. Однак досвідчені господині знають перевірений спосіб, який допоможе випрати ковдру швидко, легко й без шкоди для наповнювача.
Як випрати ковдру у пральній машинці, щоб не збився наповнювач
Щоб ковдра під час прання не збивалася й рівномірно очищувалася, покладіть у барабан 3 чисті тенісні м’ячики чи спеціальні кульки для прання. Вони діятимуть, як м’які масажери, які під час обертання розпушуватимуть наповнювач і не даватимуть йому злежатися. Також можна використовувати каштани, які ще збивають піну, схожу на мильний гель. Такий прийом чудово підходить для пухових, синтетичних і навіть бавовняних ковдр.
Як правильно прати ковдру у пральній машинці
Температура: не більше 40°C, щоб не пошкодити волокна.
Режим: оберіть делікатне або ручне прання, щоб барабан не працював надто інтенсивно.
Мийний засіб: використовуйте рідкий гель — він краще розчиняється й не залишає плям.
Полоскання: двічі, щоб повністю видалити засіб із наповнювача.
Додатковий лайфгак. Додайте до відсіку для кондиціонера 2 столові ложки білого оцту — це зробить тканину м’якішою, а ковдра після прання матиме приємний, свіжий аромат без запаху прального порошку.
Як правильно висушити ковдру
Після прання ковдру краще висушувати горизонтально, розстеливши її на рівній поверхні. Якщо є можливість, поставте поруч вентилятор або покладіть ковдру в провітрюване приміщення. Під час сушіння періодично збивайте ковдру руками — так вона залишиться пухкою, наче нова.