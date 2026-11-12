Як швидко заснути, якщо не спиться: три вечірні звички, які допоможуть розслабитися

Як швидко заснути

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Іноді навіть після виснажливого дня заснути буває непросто. Людина лягає в ліжко, але замість відпочинку починає згадувати неприємні розмови, переживати через роботу або прокручувати в голові плани на завтра. У результаті сон не приходить, а вранці з’являються втома, дратівливість і відчуття, що організм зовсім не відпочив.

Однак полегшити засинання можуть прості вечірні звички. Вони допомагають зменшити напруження, заспокоїти думки та підготувати організм до нічного відпочинку.

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Розповідаємо що потрібно спробувати робиит увечері, щоб зранку прокинутися щасливим.

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1. Відмовтеся від телефона перед сном

Одна з поширених причин труднощів із засинанням — звичка користуватися смартфоном безпосередньо перед сном. Перегляд новин, соціальних мереж або емоційних відео може підтримувати стан збудження, навіть якщо людина вже відчуває фізичну втому.

Крім того, яскраве світло екранів, особливо у вечірній час, здатне впливати на вироблення мелатоніну — гормону, який бере участь у регулюванні циклу сну й неспання. Через це організму може бути складніше перейти до нічного відпочинку.

Тому приблизно за годину до сну експерти радять відкласти телефон, вимкнути телевізор і приглушити освітлення в кімнаті.

Замість перегляду новин можна почитати паперову книжку, послухати спокійну музику або зайнятися іншою розслаблювальною справою. Особливо корисно уникати перед сном інформації, яка викликає сильні емоції, тривогу чи бажання негайно реагувати.

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2. Згадайте три хороші події за день

Ще одна звичка, яка може допомогти заспокоїтися ввечері, — свідомо пригадувати приємні моменти дня.

Перед сном люди нерідко зосереджуються на проблемах, невиконаних завданнях або неприємних ситуаціях. Такі думки можуть посилювати хвилювання та заважати заснути. Щоб переключити увагу, спробуйте згадати три хороші речі, які відбулися протягом дня.

Це необов’язково мають бути важливі події. Наприклад, приємна розмова, смачна вечеря, прогулянка або кілька хвилин тиші.

Для виконання цієї вправи достатньо приділити собі 2-3 хвилини перед сном. Згадайте три конкретні приємні моменти дня та подумайте, чому саме вони принесли вам задоволення. За бажанням можете записати ці події в блокнот.

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Така практика допомагає переключити увагу з тривожних думок на приємні спогади та може сприяти емоційному розслабленню.

3. Розслабте м’язи перед засинанням

Іноді людина не може заснути через фізичне напруження, якого навіть не помічає. Після стресового дня можуть залишатися напруженими плечі, шия, спина або м’язи обличчя.

У такому випадку можна спробувати прогресивну м’язову релаксацію — метод розслаблення, пов’язаний з ім’ям американського лікаря Едмунда Джекобсона. Суть вправи полягає в тому, щоб по черзі ненадовго напружувати різні групи м’язів, а потім повністю їх розслабляти.

Для цього перед сном потрібно лягти або сісти в зручному положенні. Почніть зі стоп, злегка напружте їхні м’язи приблизно на 5 секунд, після чого повністю розслабте та зверніть увагу на відчуття в тілі. Потім поступово переходьте до литок, стегон, живота, рук і плечей. Завершіть вправу розслабленням м’язів обличчя та щелепи.

Важливо не напружувати м’язи до болю. Якщо певна ділянка тіла травмована або викликає дискомфорт, її краще пропустити.

Така вправа може допомогти зменшити фізичне напруження, заспокоїтися після насиченого дня та підготувати організм до сну.

Не варто очікувати, що одна спокійна година перед сном назавжди розв’яже проблему безсоння. Організму легше пристосуватися до режиму, якщо людина щодня лягає спати й прокидається приблизно в однаковий час.

Тому вечірні звички краще повторювати регулярно, поступово перетворюючи їх на звичний ритуал.

Чому важлива регулярність вечірніх звичок

Під час сну мозок не вимикається, а продовжує виконувати важливу роботу. Він обробляє отриману за день інформацію, бере участь у закріпленні спогадів, регулюванні емоцій та відновлювальних процесах. Саме тому стан, у якому людина засинає, може впливати на якість нічного відпочинку.

Якщо перед сном постійно переглядати тривожні новини, згадувати конфлікти або обмірковувати проблеми, нервовій системі може бути складніше заспокоїтися. Натомість приємні спогади, спокійна атмосфера та фізичне розслаблення допомагають зменшити напруження й налаштуватися на відпочинок.

Особливу роль відіграє регулярність таких дій. Повторюючи однакові вечірні ритуали, людина поступово формує звички, які допомагають підготуватися до засинання. Водночас поширене твердження, що для формування будь-якої звички достатньо 21 дня, не зовсім відповідає науковим даним. Насправді цей процес може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Тому не варто очікувати, що безсоння зникне після кількох вечорів таких вправ. Важливо поступово привчати організм до стабільного режиму, зменшувати вечірнє навантаження та створювати комфортні умови для відпочинку. З часом це може допомогти легше засинати й краще почуватися вранці.

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