Як швидко заточити ніж без точила в домашніх умовах: найкращі способи, перевірені часом

Як заточити ніж без точила / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Часто буває так, що ніж затупився, а точила під рукою немає. Та не варто одразу панікувати, адже є кілька простих та ефективних способів наточити ніж без спеціальних інструментів. Для цього підійдуть звичайні предмети, які знайдуться в кожному домі.

Як заточити ножі без точила: дієві способи, перевірені часом

Використайте керамічну чашку чи тарілку. Це найвідоміший і найефективніший домашній метод. Переверніть чашку або тарілку догори дном і знайдіть неглазурований край — шорстку смугу знизу. Саме вона підходить для заточування. Проведіть лезом під кутом, приблизно 20 градусів, кілька разів з обох боків. Уже через 1-2 хвилини ніж стане гострішим.

Заточування ножа об зворотний бік шкіряного ременя. Цей спосіб використовували ще наші дідусі. Візьміть справжній шкіряний ремінь без лакового покриття і кілька разів проведіть лезо в напрямку від себе. Шкіра полірує край ножа й робить його ідеально гладким. Якщо злегка натерти ремінь зубною пастою, ефект буде ще кращим, бо паста працює як абразив.

Краї віконного скла чи пляшки. Так, звичайне скло теж здатне заточити лезо. Зніміть кришку з порожньої пляшки й проведіть ножем по її внутрішньому краю. Тримайте кут близько 20 градусів. Цей метод швидко повертає гостроту, але користуйтеся обережно, щоб не порізати руки.

Старий трюк кухарів — лезо об інший ніж чи ложку. Якщо поруч інший ніж із твердішої сталі або металева ложка, проведіть тупим ножем кілька разів по їхньому краю. Це допомагає тимчасово відновити гостроту.

Щоб ніж довше залишався гострим, ніколи не ріжте ним заморожені продукти чи тверді кістки. Також не мийте лезо в посудомийній машині, бо висока температура й миючі засоби шкодять сталі.