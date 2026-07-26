Як швидко знизити артеріальний тиск без ліків: простий спосіб, про який ніхто не знає

Як знизити артеріальний тиск без ліків / © Credits

Реклама

Раптове підвищення артеріального тиску може супроводжуватися головним болем, запамороченням, шумом у вухах, прискореним серцебиттям або відчуттям тривоги. У такій ситуації багато людей починають панікувати, хоча саме стрес часто ще більше погіршує самопочуття. Лікарі наголошують: якщо тиск підвищився не до критичних показників, допомогти організму можуть прості немедикаментозні способи. Водночас вони не замінюють лікування, призначеного лікарем.

Простий спосіб, який допомагає заспокоїти організм і знизити тиск

Одним із найефективніших методів вважається повільне діафрагмальне дихання. Воно сприяє розслабленню нервової системи, зменшує вироблення гормонів стресу та може допомогти поступово знизити артеріальний тиск.

Виконується ця вправа дуже просто:

Реклама

сядьте чи ляжте у зручному положенні;

розслабте плечі та шию;

повільно вдихайте через ніс протягом 4-5 секунд;

зробіть коротку паузу;

видихайте ротом приблизно 6-8 секунд;

повторюйте вправу 5-10 хвилин.

Головне, не поспішати та не робити різких вдихів. Повільне дихання допомагає знизити напруження, через що серце працює спокійніше.

Чому цей метод працює

Під час глибокого повільного дихання активізується парасимпатична нервова система, яка відповідає за відпочинок і відновлення організму. У результаті:

сповільнюється частота серцевих скорочень;

зменшується нервове напруження;

судини поступово розслабляються;

покращується кровообіг;

організм легше справляється зі стресом.

Саме тому лікарі часто рекомендують дихальні вправи людям, які страждають від тривожності або мають схильність до періодичного підвищення тиску.

Що ще можна зробити

Якщо самопочуття дозволяє, варто також:

Реклама

сісти в тихому прохолодному приміщенні;

розстебнути тісний одяг;

забезпечити доступ свіжого повітря;

уникати фізичних навантажень;

випити трохи звичайної води;

відмовитися від кави, міцного чаю та алкоголю.

Якщо лікар раніше призначив препарати для швидкого зниження тиску, потрібно діяти відповідно до його рекомендацій.

Чого робити не варто

Поширеною помилкою є спроба різко знизити артеріальний тиск будь-якими способами. Це може бути небезпечно, особливо для людей похилого віку.

Не рекомендується:

самостійно приймати чужі ліки;

перевищувати дозування призначених препаратів;

прикладати лід або дуже гарячі компреси без рекомендацій лікаря;

виконувати інтенсивні фізичні вправи;

вживати великі дози кави чи енергетичних напоїв.

Коли необхідно негайно звернутися до лікаря

Безпечні домашні методи можуть допомогти лише за незначного підвищення тиску та не замінюють медичної допомоги. Терміново викликайте швидку допомогу, якщо:

Реклама

артеріальний тиск перевищує 180/120 мм рт. ст. і не знижується;

з’явився сильний біль у грудях;

виникли порушення мовлення або координації;

з’явилося оніміння руки чи ноги;

погіршився зір;

виникла сильна задишка або втрата свідомості.

Такі симптоми можуть свідчити про небезпечний стан, який потребує негайного медичного втручання.

Новини партнерів