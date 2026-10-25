Як швидко зварити горох без замочування: прості способи приготування від професійних кухарів

Як швидко зварити горох без замочування / © Freepik

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Горох не обов’язково потребує тривалого попереднього замочування. Щоб скоротити час приготування, важливо правильно вибрати горох, дотримуватися пропорцій води та знати кілька кулінарних хитрощів. Кухарі зазначають: колотий горох можна варити без замочування, а до готовності він зазвичай доходить приблизно за 30-40 хвилин залежно від сорту та бажаної консистенції.

Як зварити горох без замочування: найпростіший спосіб

Для початку переберіть сухий горох, видаліть пошкоджені зерна та можливі сторонні домішки, а потім ретельно промийте його під проточною водою.

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На одну склянку колотого гороху візьміть приблизно три склянки води. Перекладіть горох у каструлю, залийте водою та доведіть до кипіння. Потім зменште вогонь і варіть під кришкою, періодично помішуючи.

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Для супу-пюре горох потрібно варити до повного розм’якшення, а для густої каші — до консистенції, яка вам подобається. Якщо вода випаровується, а зерна ще тверді, долийте трохи гарячої води.

Цілий сухий горох вариться довше, ніж колотий, тому для швидкого приготування краще обирати саме колотий. Старі зерна також можуть розм’якшуватися повільніше.

Що допоможе гороху швидше розваритися

Починайте з промивання. Це допомагає видалити пил і дрібні забруднення. Замочувати колотий горох перед варінням необов’язково. Не додавайте томати на початку. Кислі інгредієнти, зокрема томатна паста й оцет, можуть уповільнювати розм’якшення бобових. Краще додавати їх, коли горох уже майже готовий. Стежте за кількістю води. Якщо рідина повністю випарується раніше, ніж горох стане м’яким, зерна можуть залишитися твердими. За потреби доливайте гарячу воду невеликими порціями. Не поспішайте збільшувати вогонь. Після закипання горох краще варити на помірному вогні. Сильне кипіння не гарантує швидшого приготування, зате може спричинити розбризкування та пригорання. Використовуйте скороварку, якщо вона є. Приготування під тиском може суттєво скоротити час, особливо для цілого сухого гороху. Точний час і кількість води потрібно визначати за інструкцією до приладу.

Чи можна додавати соду, щоб горох швидше зварився

Деякі господині додають харчову соду у воду, сподіваючись швидше розм’якшити горох. Лужне середовище справді може впливати на структуру бобових, однак надлишок соди здатен погіршити смак і зробити зерна надто м’якими. Тому для звичайного домашнього приготування краще обійтися без цього способу.

Сіль можна додавати під час варіння або ближче до кінця, вона не перешкоджає розм’якшенню. Натомість кислі добавки доцільно залишити на завершальний етап.

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Готовність перевіряйте просто: горошина має легко роздавлюватися виделкою. Якщо всередині вона ще тверда, продовжуйте варіння. Саме м’якість зерен, а не лише час на годиннику, допоможе визначити, коли горох готовий до подавання.

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