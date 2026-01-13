ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
2 хв

Як швидко зварити перловку без замочування: про це не знають навіть досвідчені господині

Простий спосіб приготування перловки, який економить час і дозволяє отримати м’яку, розсипчасту та смачну кашу за лічені хвилини.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як швидко зварити перловку

Як швидко зварити перловку / © pixabay.com

Перловка вважається однією з найкорисніших круп, але багато хто уникає її через довгий час приготування та обов’язкове замочування. Насправді існує спосіб зварити перловку швидко, без замочування й отримати м’яку, ніжну та розсипчасту текстуру. Цей метод значно спрощує життя всім господиням та підходить навіть для тих, хто звик готувати поспіхом.

У чому головний секрет швидкого приготування перловки

Головна хитрість полягає в поетапному проварюванні перловки у великій кількості води з подальшою заміною рідини. Так зерна швидше розкриваються, стають м’якими та вбирають рівно стільки вологи, скільки потрібно. Крупа не встигає забитися крохмалем, тому готується значно швидше і не стає клейкою.

Як правильно підготувати крупу? Перед варінням перловку достатньо добре промити під проточною водою, щоб змити пил та зайвий крохмаль. Це не лише покращить смак, а й скоротить час приготування. Вже на цьому етапі крупа стає більш «слухняною» у каструлі.

Як швидко зварити перловку

Перловку засипають у киплячу воду у співвідношенні 1:4 та варять на сильному вогні 8 хвилин. Після цього воду повністю зливають, а крупу знову заливають свіжим окропом. Другий етап триває ще 12 хвилин на середньому вогні. Саме така подвійна термічна обробка робить зерна м’якими всередині й пружними зовні.

Після другого етапу варіння воду знову зливають, додають сіль, вершкове масло або трохи оливкової олії, накривають каструлю кришкою та дають перловці дійти 5-7 хвилин. За цей час вона набуває ідеальної текстури та насиченого смаку.

Як зробити перловку ще смачнішою

Після приготування в перловку можна додати обсмажену цибулю, гриби, шматочки курки чи трохи соєвого соусу для пікантності. Для солодкого варіанту підійдуть мед, сухофрукти та кориця.

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie