Як сказати українською "вилка" — є тільки один правильний варіант
В українській мові слово «вилка» є, але воно вживається зовсім не для позначення того, чим ми їмо.
Виделка — столове приладдя з ручкою, що має два, або більше загострених зубців. Саме такий варіант є єдиним правильним.
Вилка — слово, яке часто вживають як синонім виделки, є калькою та походить від російського слова вилка.
Ось що про слово «виделка» йдеться в Академічному тлумачному словнику української мови:
«Виделка» — це знаряддя для їжі, що має форму ручки з кількома зубцями. Усе срібне-золоте, усе срібне-золоте! І ложки, і тарілки, і ножі, і виделки (Кв.-Осн., II, 1956, 403); Ходжаєв став мовчазний і більше длубав виделкою в тарілці, ніж їв (А.-Дав., За ширмою, 1963, 205)».
Однак слово «вилка» також присутнє в українському словнику, але воно має інше значення — деталь механізму, приладу, яка має роздвоєний кінець, те, що вмикається у розетку.
Наприклад:
Аби полагодити вилку, потрібно взяти викрутку
Не можна чіпати включену у розетку вилку мокрими руками
Стелаж з вилками і вимикачами розташований ліворуч від дротів
