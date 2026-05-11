ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

Як сказати українською "вилка" — є тільки один правильний варіант

В українській мові слово «вилка» є, але воно вживається зовсім не для позначення того, чим ми їмо.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Дуже важливо впевнено володіти українською мовою

Дуже важливо впевнено володіти українською мовою / © pixabay.com

Виделка — столове приладдя з ручкою, що має два, або більше загострених зубців. Саме такий варіант є єдиним правильним.

Вилка — слово, яке часто вживають як синонім виделки, є калькою та походить від російського слова вилка.

Ось що про слово «виделка» йдеться в Академічному тлумачному словнику української мови:

«Виделка» — це знаряддя для їжі, що має форму ручки з кількома зубцями. Усе срібне-золоте, усе срібне-золоте! І ложки, і тарілки, і ножі, і виделки (Кв.-Осн., II, 1956, 403); Ходжаєв став мовчазний і більше длубав виделкою в тарілці, ніж їв (А.-Дав., За ширмою, 1963, 205)».

Однак слово «вилка» також присутнє в українському словнику, але воно має інше значення — деталь механізму, приладу, яка має роздвоєний кінець, те, що вмикається у розетку.

Наприклад:

  • Аби полагодити вилку, потрібно взяти викрутку

  • Не можна чіпати включену у розетку вилку мокрими руками

  • Стелаж з вилками і вимикачами розташований ліворуч від дротів

Раніше ми писали, як правильно звертатися до чужих дітей українською. Більше про це читайте у новині.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
63
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie