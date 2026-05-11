Дуже важливо впевнено володіти українською мовою / © pixabay.com

Реклама

Виделка — столове приладдя з ручкою, що має два, або більше загострених зубців. Саме такий варіант є єдиним правильним.

Вилка — слово, яке часто вживають як синонім виделки, є калькою та походить від російського слова вилка.

Ось що про слово «виделка» йдеться в Академічному тлумачному словнику української мови:

Реклама

«Виделка» — це знаряддя для їжі, що має форму ручки з кількома зубцями. Усе срібне-золоте, усе срібне-золоте! І ложки, і тарілки, і ножі, і виделки (Кв.-Осн., II, 1956, 403); Ходжаєв став мовчазний і більше длубав виделкою в тарілці, ніж їв (А.-Дав., За ширмою, 1963, 205)».

Однак слово «вилка» також присутнє в українському словнику, але воно має інше значення — деталь механізму, приладу, яка має роздвоєний кінець, те, що вмикається у розетку.

Наприклад:

Аби полагодити вилку, потрібно взяти викрутку

Не можна чіпати включену у розетку вилку мокрими руками

Стелаж з вилками і вимикачами розташований ліворуч від дротів

Раніше ми писали, як правильно звертатися до чужих дітей українською. Більше про це читайте у новині.

Реклама

Новини партнерів