Як схуднути до Нового року 2027 / © www.freepik.com/free-photo

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До Нового року 2027 залишається достатньо часу, щоб змінити харчові звички, стати активнішими та поступово позбутися зайвих кілограмів. Для цього не обов’язково відмовлятися від улюблених страв, голодувати чи виснажувати себе тренуваннями. Набагато краще працюють невеликі зміни, яких легко дотримуватися щодня. Фахівці Центру з контролю та профілактики захворювань США — CDC, наголошують, що на результат впливають збалансоване харчування, фізична активність, повноцінний сон і регулярність звичок.

Змініть пропорції на тарілці

Один із найпростіших способів контролювати кількість їжі — переглянути склад звичайного обіду чи вечері. Половину тарілки варто відвести під овочі, чверть — під білкові продукти, а решту — під гарнір із круп, картоплі або цільнозернових продуктів.

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Наприклад, замість великої порції макаронів із невеликою кількістю м’яса приготуйте курку, гречку та салат зі свіжих овочів. Такий підхід допомагає зробити раціон різноманітним і ситним без складного підрахунку калорій.

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Додайте білок до кожного основного прийому їжі

Яйця, риба, курятина, кисломолочний сир, натуральний йогурт, квасоля та сочевиця — продукти, які допомагають довше зберігати відчуття ситості.

Наприклад, на сніданок можна приготувати два яйця з овочами, на обід — рибу з гречкою, а на вечерю — салат із квасолею. Завдяки білковим продуктам легше уникати постійних перекусів і не відчувати голоду невдовзі після їжі.

Замініть солодкі напої водою

Солодкий чай, газовані напої, пакетовані соки та солодка кава можуть непомітно додавати чимало калорій до щоденного раціону. Однак рідкі калорії зазвичай насичують гірше, ніж повноцінна їжа.

Спробуйте частіше пити звичайну воду, несолодкий чай або каву без сиропів. Якщо складно відмовитися від солодких напоїв одразу, поступово зменшуйте кількість цукру. Це проста зміна, яка допомагає скоротити зайву енергетичну цінність раціону.

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Ходіть пішки щодня

Не обов’язково записуватися до спортзалу, щоб збільшити щоденну активність. Почніть із прогулянок у швидкому темпі, підйому сходами замість ліфта, коротких перерв на рух під час роботи.

CDC рекомендує дорослим щонайменше 150 хвилин помірної фізичної активності на тиждень. Це приблизно 30 хвилин швидкої ходьби п’ять разів на тиждень. Додатково варто включити два дні силових вправ для основних груп м’язів.

Налагодьте сон і вечірній режим

Недосипання може посилювати відчуття голоду, впливати на апетит і ускладнювати контроль харчування. Тому для зниження ваги важливо не лише стежити за меню, а й приділяти увагу відпочинку.

Намагайтеся лягати спати приблизно в один час, не затягувати вечір із телефоном і створити спокійну атмосферу перед сном. Для більшості дорослих орієнтиром є 7-9 годин нічного відпочинку. Також корисно заздалегідь планувати вечерю, щоб не замінювати повноцінну їжу випадковими пізніми перекусами.

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