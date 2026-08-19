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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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123
Час на прочитання
2 хв

Як скласти валізу так, щоб всі речі влізли в ручну поклажу та їх вистачило на всю поїздку: лайфгак «3-3-3»

Як компактно скласти речі у валізу

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
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Як скласти речі у валізу

Як скласти речі у валізу

Кожна людина хоч раз у житті збирала валізу так — на ліжку лежить відкрита сумка, поруч величезна гора одягу на всі можливі випадки життя, а після повернення додому виявляється, що половину цих речей ви навіть не дістали. Іншими словами, ми завжди беремо в дорогу занадто багато зайвого одягу, який у підсумку зовсім не знадобився.

Лайфгак «3-3-3»: як зібрати валізу в ручну поклажу

Щоб вирішити цю проблему, у соцмережах набув великої популярності простий тревел-метод під назвою правило трьох трійок. Його головна цінність полягає в тому, що він задає чіткі рамки й просто не дає можливості набрати зайвих речей.

У чому суть методу

Збираючись у коротку подорож на 3-5 днів, ви берете з собою лише 3 речі для верхньої частини тіла, 3 речі для нижньої частини та 3 пари взуття. Жодних зайвих суконь чи запасних штанів із думкою про те, що раптом щось знадобиться.

Секрет поєднання речей

Головний секрет успіху криється у правильному підборі кольорів. Якщо всі верхи та низи гармонійно поєднуються між собою, то з цих дев’яти базових предметів одягу можна легко скласти приблизно десять різних повноцінних образів. Достатньо додати кілька дрібних аксесуарів або легкий кардиган, і кількість можливих комбінацій стане ще більшою, а місця у валізі при цьому майже не зменшиться.

Чому цей підхід працює

Метод три-три-три знімає це внутрішнє хвилювання тим, що встановлює чіткі й жорсткі межі. Коли людина точно знає правила і розуміє, що дев’яти продуманих речей повністю вистачить на кілька днів, у неї зникає потреба перейматися через можливі несподіванки чи набирати зайвий багаж.

Менша кількість речей робить багаж легким та компактним. Завдяки цьому сумка легко поміщається в ручну поклажу, вам не доводиться платити за додатковий багаж, витрачати час біля стрічки видачі в аеропорту чи перейматися через суворі правила лоукостерів.

Обмеження правила

Варто пам’ятати, що цей метод розрахований саме на короткі поїздки. Якщо ви вирушаєте в дорогу на два тижні або їдете туди, де постійно змінюється погода, дев’яти речей буде замало. У таких ситуаціях правило краще сприймати як зручну базу, до якої ви свідомо додаєте все необхідне.

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