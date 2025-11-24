Як смачно приготувати минтай в духовці: секрет у соусі, який зробить рибу смачнішою за форель

Як приготувати минтай в духовці

Реклама

Минтай — це недооцінена риба, яку багато хто вважає менш привабливою порівняно з дорожчими трісковими видами. Існує думка, що у минтаю не такий виразний смак і менше корисних властивостей. Насправді, це хибна думка, просто необхідно знати правильний підхід до приготування цієї риби, щоб розкрити весь її потенціал

Пропонуємо вам перевірений рецепт, який, можливо, назавжди змінить ваше ставлення до мінтаю.

Як смачно приготувати минтай в духовці

Підготовка риби

Для приготування візьміть кілограм, кілограм, 200 г риби. У свіжого минтаю видаліть плавці та внутрішні органи, розділіть на порційні шматочки. Після цього шматочки минтаю слід злегка посолити та поперчити. Підготовлену рибу необхідно щільно покласти у жароміцний посуд.

Реклама

Приготування ароматної заливки

Приготуйте заливку. Нарізану цибулю потрібно пасерувати на сковороді до м’якості та появи легкого золотистого відтінку. Важливо стежити, щоб цибуля не підгоріла, а набула приємного солодкуватого смаку.

В окремій ємності потрібно збити 200 мл сметани, бажано середньої жирності, з однією чайною ложкою гірчиці та одним яєчним жовтком.

Після цього збиту сметанну масу необхідно змішати з обсмаженою цибулею. Додайте спеції на свій смак — це можуть бути сушені трави, перець або будь-які інші приправи, які ви любите.

Отриманий соус слід ретельно перемішати. Рясно полийте підготовлені шматочки риби цією ароматною заливкою.

Реклама

Секрет для гурманів — хрумка скоринка

Для надання страві цікавої текстури та додаткового смаку необхідно подрібнити приблизно 60 грамів білого хліба в крихту. Цю хлібну крихту потрібно посипати зверху на минтай, залитий соусом. У процесі запікання крихта перетвориться на апетитну золотисту скоринку.

Завершальний етап — запікання

Поставте форму з мінтаєм у духовку, попередньо розігріту до 200 градусів за Цельсієм. Запікайте рибу протягом 25 хвилин.

У результаті ви отримаєте ідеальне блюдо: ніжний і соковитий минтай, що тане в роті, у вершково-пряному соусі і з хрумким верхнім шаром. Можете бути певні — навіть ті, хто не є шанувальником мінтаю, оцінять цей рецепт.