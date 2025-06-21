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Як смажити кабачки на сковороді, щоб плита не була обризкана олією
Часто під час смаження кабачків ми стикаємося з поширеною проблемою — олія бризкає і забруднює кухню.
Блогерка Інна Лагомін в Instagram здивувала цікавим трюком, який допоможе уникнути цієї проблеми і поласувати смачними смаженими кабачками.
Насамперед, слід підготувати овочі до смаження. Для цього їх миють, обсушують, назірають кружальцями і підсолюють. Залишіть кабачки в солі на кілька хвилин, щоб вийшла зайва волога, а потім обсушіть ще раз паперовими рушниками.
Зазвичай для обсмаження кабачки нарізають кружальцями, обвалюють в паніровці з борошном, сухарями та улюбленими спеціями.
І саме тепер приходить час провернути один хитрий трюк, який назавжди змінить ваш підхід до цієї смачної страви. Запаніровані кружальця кабачків потрібно додатково занурити у воду. Тільки після цього викладайте їх на пательню і смажте до золотистості з двох боків.