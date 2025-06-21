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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

Як смажити кабачки на сковороді, щоб плита не була обризкана олією

Часто під час смаження кабачків ми стикаємося з поширеною проблемою — олія бризкає і забруднює кухню.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як смажити кабачки, щоб вони не бризкали олією

Як смажити кабачки, щоб вони не бризкали олією / © Фото з відкритих джерел

Блогерка Інна Лагомін в Instagram здивувала цікавим трюком, який допоможе уникнути цієї проблеми і поласувати смачними смаженими кабачками.

Насамперед, слід підготувати овочі до смаження. Для цього їх миють, обсушують, назірають кружальцями і підсолюють. Залишіть кабачки в солі на кілька хвилин, щоб вийшла зайва волога, а потім обсушіть ще раз паперовими рушниками.

Зазвичай для обсмаження кабачки нарізають кружальцями, обвалюють в паніровці з борошном, сухарями та улюбленими спеціями.

І саме тепер приходить час провернути один хитрий трюк, який назавжди змінить ваш підхід до цієї смачної страви. Запаніровані кружальця кабачків потрібно додатково занурити у воду. Тільки після цього викладайте їх на пательню і смажте до золотистості з двох боків.

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Дата публікації
Кількість переглядів
174
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