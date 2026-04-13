Як смажити картоплю, щоб не прилипала до пательні: перевірений лайфгак

Що робити, щоб картопля не прилипала до сковорідки / © pexels.com

Особливо це знайомо тим, хто користується старими пательнями без антипригарного покриття: у таких випадках доводиться додавати більше олії та буквально зішкрібати картоплю з поверхні.

У соцмережах уже давно обговорюють простий кулінарний трюк із сіллю, який нібито дозволяє уникнути прилипання картоплі під час смаження. Частина користувачів називає його ефективним, інші — сумнівним. Чи дійсно він працює?

Перший крок до вдалої смаженої картоплі — правильна підготовка. Бульби потрібно нарізати рівними шматочками (найчастіше брусочками) і максимально прибрати зайву вологу. Саме вода на поверхні картоплі часто стає причиною того, що вона прилипає до пательні. Тому нарізану картоплю обов’язково слід добре обсушити паперовими рушниками.

Далі переходять до самого процесу смаження, де і застосовується перевірений лайфгак.

Сковороду необхідно добре розігріти без олії.

На гарячу поверхню рівномірно висипають сіль. Цей крок часто викликає здивування, але саме він є ключовим у методі.

Сіль прогрівають кілька секунд, після чого додають олію і дають їй добре розігрітися.

Тільки після цього викладають картоплю на сковороду.

Страву накривають кришкою та залишають без перемішування приблизно 4–5 хвилин, щоб утворилася скоринка знизу.

Після першого етапу смаження картоплю можна акуратно перевернути та довести до готовності.

Результат цього способу приємно дивує: навіть на старих сковородах, де картопля зазвичай прилипала і підгорала, шматочки легко відстають від поверхні, зберігають форму та рівномірно підсмажуються до золотистої скоринки.

Суть трюку полягає в тому, що сіль частково поглинає мікровологу, яка виділяється з картоплі під час нагрівання. Саме ця волога зазвичай спричиняє «злипання» крохмалю з металевою поверхнею сковороди. У результаті процес прилипання порушується, і картопля смажиться значно рівніше та без пригорання.