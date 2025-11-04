Як смажити картоплю, щоб не прилипала до сковорідки, була хрумкою та золотавою: секрет кухарів

Як посмажити картоплю, щоб не прилипала до сковороди / © Freepik

Смажена картопля — досить проста страва, однак вимагає справжньої майстерності. Здавалося б, що може бути легше: нарізав, поклав на сковорідку — і готово. Та вона часто прилипає, розвалюється або перетворюється на тушковану. Професійні кухарі діляться хитрощами, завдяки яким картопля виходить рум’яною, хрусткою зовні та м’якою всередині.

Правильний сорт картоплі. Для смаження вибирайте не дуже крохмалисті або старі сорти картоплі, вони тримають форму краще. Молоді бульби чи салатні сорти містять забагато вологи, тому легко прилипають і розвалюються. Ідеальна картопля для смаження — «Слов’янка», «Рів’єра», «Гала», «Беллароза».

Обов’язково промийте нарізану картоплю. Після нарізання картоплю потрібно ретельно промити у холодній воді, щоб змити зайвий крохмаль, саме він спричиняє прилипання до сковорідки. Потім обов’язково висушіть шматочки рушником або паперовими серветками. Волога — головний ворог хрусткої скоринки.

Олія має бути гарячою. Картоплю потрібно класти лише в добре розігріту олію. Якщо вона ще не нагрілась, шматочки одразу почнуть вбирати жир і прилипати. Ідеально, коли від шматочка чути легке шипіння одразу після потрапляння на сковорідку. Найкраще смажити на соняшниковій і кукурудзяній олії.

Не поспішайте перемішувати. Щоб утворилася рум’яна скоринка, дайте картоплі 3 хвилини спокою після того, як виклали її на сковорідку. Переверніть лише тоді, коли нижній бік підрум’яниться. Часте помішування руйнує текстуру і перетворює шматочки на пюре.

Не смажте одразу багато. Картопля любить простір. Якщо її буде забагато, вона не обсмажиться, а почне тушкуватися у власному соці. Краще смажити порціями або використовувати широку чавунну сковорідку, вона стабільно тримає температуру.