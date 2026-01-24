Як спати в холодній кімнаті без шкоди для здоров’я

Як спати в холодній кімнаті / © Associated Press

Реклама

Коли в оселі стає по-справжньому холодно, нічний відпочинок потребує особливого підходу для того, щоб прохолода пішла на користь, а не на шкоду здоров’ю.

ТСН.ua зібрав поради експертів, які допоможуть не змерзнути та виспатися навіть у прохолодні ночі.

Вдягайтеся правильно

Забудьте про те, що вам знадобиться лише одна товста кофтина. В холодні ночі краще працює принцип «капусти»: кілька шарів одягу краще утримують тепло.

Реклама

Важливо обирати одяг із натуральних тканин, а саме: бавовну, фланель або тонку вовну. Вони «дихають» і не дають вам спітніти, а потім замерзнути.

Також важ одяг для сну має бути вільним. Якщо піжама або шкарпетки тиснуть, це призводить до порушення кровообігу, і ви ризикуєте замерзнути швидше.

Захистіть голову та ноги від холоду

Найшвидше тепло втрачається через стопи та голову. Фахівці радять для комфортного сну одягати теплі, проте не тісні, шкарпетки.

Якщо в кімнаті дуже холодно, не соромтеся одягнути тонку шапку або капюшон. Це допоможе суттєво зменшити втрату тепла.

Реклама

Підготуйте своє ліжко

Не лягайте в холодну постіль — тілу доведеться витратити забагато енергії, аби її зігріти.

Експерти рекомендують за 15 хвилин до сну покласти під ковдру грілку або звичайну пластикову пляшку з гарячою водою (її потрібно загорнути в рушник, для того щоб не обпектися).

Також варто обрати правильну ковдру. Найкраще тримають тепло вовняні, пухові або якісні синтетичні ковдри. Якщо вам однієї буде мало — сміливо використовуйте дві.

Як підготувати свій організм до сну

Фахівці радять випивати склянку теплої води або трав’яного чаю перед сном. Це допоможе організму зігрітися. Також не варто лягати спати голодними.

Реклама

Легка вечеря або невеликий перекус дають організму паливо для підтримки температури тіла вночі.

Чого робити не варто

Вживати алкоголь перед сном — це найбільша помилка. Спиртне розширює судини, створюючи оманливе відчуття тепла, але насправді організм у цей час стрімко замерзає.

Перед тим як лягати спати, переконайтеся, що ваші речі абсолютно сухі. Навіть ледь помітна вологість призведе до швидкого переохолодження.

Також перевірте, чи немає протягів із вікон, чи дверей. Навіть невеликий рух холодного повітря може спричинити застуду м’язів.

Реклама

Сон у прохолодній кімнаті може бути корисним, якщо ваше тіло залишається в теплі. Фахівці зазначають, якщо ви будете дотримуватися цих правил — ви прокинетеся бадьорими та здоровими.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.