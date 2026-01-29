Як спекти тонкий, ароматний та еластичний лаваш на сковороді: не засихатиме й не кришитиметься

Як спекти тонкий лаваш на сковорідці / © www.freepik.com/free-photo

Тонкий лаваш здається простим у приготуванні, та якщо не знати деяких секретів, можна все зіпсувати. Один неправильний рух — і він кришиться, тріскається або перетворюється на сухий корж. Та є спосіб приготувати лаваш буквально за кілька хвилин так, щоб він залишався м’яким, гнучким і смачним навіть після повного охолодження упродовж кількох днів. І для цього не потрібна ні духовка, ні спеціальне обладнання.

Як спекти тонкий лаваш за лічені хвилини: не кришитиметься й не засихатиме

Секрет ідеального лаваша полягає в правильному балансі води, борошна та температури смаження. Тісто має бути дуже м’яким, майже, як пластилін. Саме така консистенція дозволяє коржам тонко розкачуватися та рівномірно пропікатися без пересихання.

Для приготування лаваша достатньо змішати теплу воду, дрібку солі, ложку рослинної олії та борошно. Важливо додавати борошно поступово, щоб тісто залишалося еластичним і не ставало тугим. Після замішування його варто накрити рушником і дати відпочити 15 хвилин. За цей час клейковина активується, і тісто стане слухняним.

Готове тісто треба поділити на невеликі кульки та дуже тонко розкатати. Чим тонший корж, тим ніжнішим буде готовий лаваш. Смажити його потрібно на добре розігрітій сухій сковороді без олії. Буквально по 20-30 секунд з кожного боку буде достатньо, щоб з’явилися характерні пухирці та легкі рум’яні плями.

Як правильно охолоджувати лаваш, щоб не засихав

Щоб лаваш не кришився і не ставав сухим, його треба правильно охолоджувати. Щойно корж знімають зі сковороди, його одразу накривають чистим вологим рушником. Пара, що утворюється, робить лаваш м’яким і гнучким. Якщо цього не зробити, він швидко втратить вологу і стане ламким.

Ще одна хитрість полягає в тому, щоб складати готові коржі стопкою. Вони зберігатимуть тепло та вологу одне одного, залишаючись еластичними. Уже через кілька хвилин лаваш можна легко згортати в рулети, наповнювати начинками або використовувати замість хліба.

Щоб лаваш не засох наступного дня, його потрібно правильно зберігати. Достатньо покласти коржі в пакет або контейнер і щільно закрити. За кімнатної температури він залишиться м’яким щонайменше добу, а в холодильнику — до трьох днів. Перед використанням достатньо злегка підігріти його на сковороді або в мікрохвильовці.