Як сушити білизну в квартирі, щоб не отримати плісняву

Сушіння одягу / © unsplash.com

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Сушити білизну в квартирі можна без постійно запітнілих вікон і запаху сирості. Головне — не розвішувати мокрі речі в найхолоднішому кутку кімнати, не притискати їх до стін і дати волозі шлях назовні. Волога від білизни не зникає, вона переходить у повітря, а потім осідає конденсатом на холодних вікнах, укосах і стінах. Якщо таке повторюється, поверхні довго залишаються вологими — саме це створює умови для плісняви. Тому сушіння варто організувати як короткий побутовий процес: відтиснути зайву воду, забезпечити рух повітря і після цього прибрати вологу з кімнати.

Де поставити сушарку

Підійде окрема добре провітрювана кімната або ванна, де вологе повітря можна швидко видалити. У ванній тримайте двері зачиненими під час сушіння, а витяжку залишайте увімкненою. Якщо є вікно, його можна трохи відчинити, коли це безпечно й не створює сильного охолодження приміщення.

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Сушарку ставте так, щоб між речами залишалися проміжки, а повітря вільно проходило крізь тканину. Не притискайте її до холодної зовнішньої стіни та не перекривайте вентиляційну решітку.

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Постійне сушіння мокрого одягу на радіаторі пришвидшує випаровування просто в кімнаті й може перекривати циркуляцію теплого повітря. Краще залишити батарею вільною, а речі розкласти на сушарці.

Як провітрювати без вихолоджування

Не обов’язково тримати вікно відчиненим цілий день. Після того як розвісили білизну, дайте вологому повітрю вийти коротким інтенсивним провітрюванням: відкрийте вікно ширше на кілька хвилин, а потім закрийте його. Точний час залежить від погоди, температури та особливостей квартири.

Якщо на вікнах з’явився конденсат, витріть його, а не залишайте воду висихати на рамі чи укосах. Не накривайте сушарку щільною тканиною. Коли вологість стабільно висока, може допомогти осушувач — його налаштування та безпечну відстань до стін визначайте за інструкцією виробника.

Коли час шукати проблему у вентиляції

Якщо вологість залишається високою навіть після того, як білизна висохла, причина може бути не в одному пранні. Насторожити мають:

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конденсат на вікнах, який регулярно з’являється в різних кімнатах;

запах сирості або темні плями в кутах, за меблями, на укосах;

білизна сохне незвично довго, хоча в кімнаті тепло;

витяжка не забирає вологе повітря після душу чи сушіння.

Спершу перевірте, чи не закриті вентиляційні решітки меблями або речами, і чи працює витяжний вентилятор. Якщо проблема повторюється, є сліди протікання, мокрі стіни або пліснява швидко повертається, потрібен огляд вентиляції, утеплення та можливих джерел води фахівцем. Самостійно розбирати вентиляційний канал або намагатися усунути приховане протікання не варто.

Короткий чекліст для сушіння

добре відтисніть білизну перед розвішуванням;

залишайте проміжки між речами;

сушіть у ванній або іншій кімнаті, яку легко провітрити;

не перекривайте вентиляційні решітки сушаркою чи речами;

після сушіння перевірте вологість і витріть конденсат із вікон.

Так сушіння білизни не перетворюється на постійне зволоження всієї квартири. Якщо ж сирість не минає незалежно від прання, шукайте будівельну або вентиляційну причину, а не просто інше місце для сушарки.

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