Як сушити взуття після прання, щоб не було жовтих і сірих розводів: допоможе цей геніальний трюк

Як сушити взуття, щоб не було жовтих розводів

Авторка відео в ТікТок показала геніальний метод із серветками, який вирішує проблему розводів на білому взутті. Ось у чому секрет бездоганного кольору взуття після прання.

Як сушити світле взуття, щоб не залишалося розводів: TikTok-лайфгак і ще перевірений спосіб

Авторка каналу «Корисні ідеї» @khutoraesthetic рекомендує обмотати світлі вологі кросівки паперовими серветками чи рушниками. І після висихання ваша улюблена пара буде, як нова, без жодних плям та розводів. Якщо ж цього не зробити, зазначає блогерка, то взуття матиме негарні сліди, особливо якщо воно декороване кольоровими вставками.

Також є ще спосіб, який допоможе уникнути розводів на взутті після висихання. Вологе взуття треба загорнути у чистий білий махровий рушник, а потім поставити біля вентилятора. Рушник вбирає зайву вологу, а повітря забезпечує рівномірне висихання. Завдяки цьому на світлому матеріалі не з’являються жовті й сірі розводи.

Корисні поради, щоб уникнути жовтих розводів на світлому взутті