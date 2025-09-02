- Дата публікації
Як сушити взуття після прання, щоб не було жовтих і сірих розводів: допоможе цей геніальний трюк
Особливо це стосується білих та світлих кросівок, які під час процесу висихання можуть покриватися неприємними жовтими та сірими плямами.
Авторка відео в ТікТок показала геніальний метод із серветками, який вирішує проблему розводів на білому взутті. Ось у чому секрет бездоганного кольору взуття після прання.
Як сушити світле взуття, щоб не залишалося розводів: TikTok-лайфгак і ще перевірений спосіб
Авторка каналу «Корисні ідеї» @khutoraesthetic рекомендує обмотати світлі вологі кросівки паперовими серветками чи рушниками. І після висихання ваша улюблена пара буде, як нова, без жодних плям та розводів. Якщо ж цього не зробити, зазначає блогерка, то взуття матиме негарні сліди, особливо якщо воно декороване кольоровими вставками.
Також є ще спосіб, який допоможе уникнути розводів на взутті після висихання. Вологе взуття треба загорнути у чистий білий махровий рушник, а потім поставити біля вентилятора. Рушник вбирає зайву вологу, а повітря забезпечує рівномірне висихання. Завдяки цьому на світлому матеріалі не з’являються жовті й сірі розводи.
Корисні поради, щоб уникнути жовтих розводів на світлому взутті
Перед сушінням ретельно промокніть взуття від залишків вологи.
Якщо чистили милом, обов’язково змивайте його повністю.
Використовуйте спеціальні захисні спреї для світлого взуття.
Ніколи не сушіть черевики на батареї чи в духовці — це руйнує матеріал.