Як та скільки варити опеньки: покрокова інструкція та секрети для збереження кольору

Як варити опеньки

Опеньки посідають особливе місце серед лісових дарів, будучи одними з найбільш популярних і улюблених грибів серед тих, хто збирає їх восени. їЇ високо цінують за приємний смак, універсальність у кулінарії та високу поживну цінність. Сезон збору опеньок щороку приваблює численних грибників до лісу, адже ці гриби ростуть великими колоніями, завдяки чому їх легко збирати у значній кількості.

Крім відмінних смакових якостей, опеньки є надзвичайно корисними для здоров’я. Вони багаті на життєво важливі поживні речовини, такі як кальцій і значна кількість фосфору (якої майже стільки ж, скільки у рибі), а також білок (приблизно два грами на сто грамів продукту). Серед вітамінів в опеньках містяться вітаміни c, pp, b2, в1, e, b5, а також важливі мікроелементи, зокрема мідь, цинк, залізо та магній.

Для безпечного вживання та збереження всіх цих корисних властивостей та смаку, правильне відварювання є ключовим етапом їхньої кулінарної обробки.

Порадами, скільки та як варити опеньки, поділився Євген Клопотенко.

Підготовка опеньок

Хоча обов’язкового замочування опеньки не вимагають, такий спосіб підготовки існує і може бути корисним.

Якщо ви не поспішаєте, очищені гриби можна залити холодною водою та залишити у прохолодному місці (холодильник, холодний балкон) на ніч або на 4-6 годин. Ця процедура допомагає ефективніше видалити залишки бруду та слизу, властивого цьому виду грибів.

Після замочування воду злийте, а гриби промийте 2-3 рази до прозорої води.

Як та скільки варити опеньки

Для безпечного та якісного приготування опеньок використовується метод подвійного відварювання:

Перше відварювання (очищення). Викладіть гриби в каструлю і залийте холодною водою так, щоб вона повністю їх покрила. Поставте на сильний вогонь. Як тільки вода закипить і на поверхні з’явиться густа піна, воду негайно злийте, а гриби відкиньте на друшляк і ретельно промийте під проточною водою. Друге відварювання (основне).

Промиті опеньки знову покладіть до чистої каструлі та залийте свіжою чистою водою. Доведіть воду до кипіння, а потім додайте сіль та спеції за вашим бажанням (це може бути лавровий лист, горошки чорного та духмяного перцю, часник).

Варіть опеньки 20-25 хвилин після повторного закипання води. за потреби, знімайте піну з поверхні.

Скільки варити опеньки, як зберегти колір грибів

Важливою рекомендацією є варіння опеньків не довше як 30 хвилин загалом. Перевищення цього часу може призвести до втрати ними форми, кольору та бажаної текстури.

Хоча гриби після відварювання неминуче темнішають через окиснення (це природний процес), його можна сповільнити. Щоб запобігти сильному потемнінню та краще зберегти їхній колір, можна спробувати викладати відварені опеньки одразу у розчин води, солі та невеликої кількості лимонного соку або оцту.

Після відварювання гриби відкидають на друшляк, щоб з них повністю вийшла зайва рідина, і далі готують відповідно до обраного рецепту — смажать, тушкують, маринують.