Як топити піч сирими дровами та економити паливо: поради для ефективного обігріву

Всі, хто хоча б раз розтоплював піч сирими дровами знає проблеми вологої сировини — сирі дрова горять повільніше, виділяють значно менше тепла, створюючи при цьому густий дим. Крім того, вони сприяють небажаному накопиченню кіптяви та дьогтю у димоході, що уповільнює прогрівання приміщення.

Однак, знаючи прості хитрощі, можна не лише успішно розпалити піч навіть мокрими дровами, але й значно підвищити ефективність та економічність горіння.

Як розтопити піч сирими дровами

Підготовка та розпалювання сирих дров

Волога деревина димить, оскільки значна частина енергії йде на випаровування води, а не на виділення тепла. щоб уникнути цього, паливо варто підготувати правильно.

Завжди потрібно знайти кілька сухих полін або трісок для початкового жару.

Навіть сире поліно слід розщепити ножем або сокирою, щоб отримати тонкі, сухі скіпки . Внутрішня частина деревини зазвичай менш волога. У піч кладуть зім’ятий сухий папір, зверху — скіпки у формі куреня .

Коли вогонь добре розгориться, вологі поліна додають поступово, починаючи з дрібніших шматків.

Дуже важливий момент: бажано за два-три дні до розпалювання занести дрова в будинок або тепле приміщення, щоб підвищити їхню температуру. сухі та теплі дрова будуть горіти економніше і практично без диму, витрачаючи менше тепла на власний прогрів.

Які дрова горять краще

Закон ефективної топки говорить, що однакова кількість дров може горіти по-різному. Тому для економного та тривалого обігріву слід обирати правильне паливо та уникати помилок в укладанні.

Запам’ятайте, щільні дрова віддають більше тепла, довше горять і залишають більше вугілля, яке повільно тліє.

Мають високу щільність, а, значить, горять довше — ясен, слива, самшит, акація.

Дрова з ялини, верби, осики, сосна, липи або тополі мають низьку щільність, згорають швидше.

Береза швидко розгоряється, а осика та вільха допомагають очищати димохід від нагару.

Як краще укладати дрова для тривалого горіння

Якщо викласти поліна пірамідою в центр, вони загоряться відразу всі, і жар буде сильним та нерівномірним, через що дрова швидко згорять.

Краще викласти дрова «колодязем», спочатку нижній ряд, потім верхній, трохи зміщуючи поліна на 5-10 сантиметрів вбік. На виступи, що утворилися, кладуть тріски та папір для розпалу.

Між дровами обов’язково потрібно залишати відстань, щоб забезпечити достатню циркуляцію повітря для горіння.

Для максимальної ефективності необхідно контролювати процес горіння.

Розігрійте топку розігрів

Якщо ви кладете теплі дрова в холодну піч, вони витратять час на прогрівання самого пристрою. Для швидкого розігріву топки можна спочатку спалити там шматки паперу.

Ідеальний температурний режим горіння — до 320 градусів цельсія. За такої температури полум’я у печі спокійне, рівне, має яскраво-жовтий або червоно-помаранчевий колір. З димоходу виходить майже невидимий, прозорий або дуже легкий білий дим (пара).

Більш високий показник викликає надто активне горіння дров, і значна частина тепла швидко «полетить» у димохід, не прогрівши приміщення.

Постійно контролювати оптимальну температуру і режим горіння найкраще з індикатором режиму, який кріпиться на піч.

Регулюйте тягу за допомогою засувки

Спочатку відкрийте засувку, щоб створити максимальну тягу — це прискорить розгоряння.

У міру згоряння дров засувку потрібно поступово закривати. Якщо її не закрити вчасно, велика кількість гарячого повітря йде назовні.

Якщо дрова перестають горіти, знову трохи відкрийте заслінку.