Як у грудні позбутися моху та лишайника на деревах без хімії: ефективний народний спосіб для будь-якого саду

Як позбутися моху і лишайників на деревах в грудні / © pexels.com

Тому восени чи взимку кору бажано очищати від цих небажаних паразитів. Існує перевірений народний метод, який допомагає зробити це без шкоди для саду.

Більшість садівників традиційно використовують хімічні розчини, проте цей народний спосіб не менш ефективний і значно більш щадний для дерева. Для приготування знадобляться:

1 кг солі;

2 кг деревної золи;

2 шматки господарського мила.

У 10 л гарячої води розчиніть усі компоненти, доведіть до кипіння, потім охолодіть і нанесіть розчин на стовбури та гілки дерев.

Все! Мох і лишайник загинуть, а ваші дерева знову стануть чистими, красивими та здоровими — і все це без хімії.